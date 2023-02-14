رئيس مدينة الزينية يعد الأهالى بتوصيل خطوط الصرف بالقرى.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

إلتقى العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية شمال الأقصر، مع عدد من أهالى قرية الصعايدة لبحث شكواهم ومطالبهم، والتي شملت مشكلة الصرف الصحي ورصف الطرق وإعادة معاينة الوحدة الصحية المغلقة بقرار وزارة الصحة، حيث ناشد الجمعيات الخيرية بالصعايدة وباقي القرى، بضرورة تفعيل دور المشاركة المجتمعية ودعم جهود الدولة في أعمال النظافة والتجميل والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.

وأكد رئيس مدينة الزينية، خلال لقائه مع الأهالى على أنه سيتم مخاطبة المهندسة رقية حماد رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، لسرعة الإنتهاء من توصيل مسافة 250 متر المتبقية من خطوط الصرف الصحي والتي تصل بين محطات العشي والصعايدة والزينية بحرى، وذلك لسرعة رصف الطرق، حيث وجه بتشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس المركز لعمل تقرير لرفعه لوكيل وزارة الصحة بالأقصر لمخاطبة وزارة الصحة لإعادة معاينة الوحدة الصحية المغلقة.

ومن خلال حواره مع المواطنين وجه العقيد أحمد الهوارى، كافة المزارعين بالإستفادة من سفير القصب والموز وعدم حرقها لتأثيرها على الصحة العامة والبيئة، والتعاون مع الجمعيات الخيرية لإعادة تدويرها واستخدامها كعلف للماشية وسماد للأراضي الزراعية.

فيما شهد ديوان مجلس مدينة الزينية شمال محافظة الأقصر، بقيادة العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية، إجتماعاً موسعاً لمتابعة أوضاع ملفات التقنين والتصالح ومناقشة ما تم من أعمال، حيث جاء ذلك فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، إلى رؤساء المراكز والمدن بمتابعة أعمال تنفيذ الإجراءات القانونية اللازمة في ملف التقنين والتصالح الغير جادة، وشدد على المسؤولين ضرورة التعامل بحزم مع الملفات التي لم يتم إتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل أصحابها لتقنين أوضاعهم، وكذلك إنذار أصحاب الملفات لسرعة استكمال إجراءات التصالح الخاصة بهم وسداد قيمة التصالح، وفي حالة عدم الالتزام سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.



رئيس مدينة الزينية يعد الأهالى بتوصيل خطوط الصرف بالقرى