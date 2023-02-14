رئيس المنطقة الازهرية بالإسكندرية يُكرم الطلاب المتفوقين بالمعاهد

الإسكندرية أسماء على بدر

كرم الشيخ خميس محمد رئيس الإدارة المركزية لـ منطقة الإسكندرية الأزهرية الطلاب المتفوقين بالمعاهد الأزهرية بالمحافظة وتسليمهم شهادات تقدير بحضور علاء العريان مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب والاجتماع بالمكتب التنفيذى للطلاب على مستوى معاهد منطقة الإسكندرية الأزهرية.

تفقد الشيخ خميس محمد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية سير العملية التعليمية بالمعاهد الأزهرية بالإسكندرية رافقه فى الجولة علاء العريان مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب بمنطقة الإسكندرية الأزهرية.

وشملت الجولة معهد بنين سموحة والاطمئنان على سير العملية التعليمية على أكمل وجه دون أى معوقات، وقاما بزيارة المكتبة المركزية للمنطقة ومنطقة وعظ الإسكندرية، وكان باستقبالهم فضيلة الشيخ إبراهيم الجمل مدير عام الوعظ وبحثا بعض الأمور المتعلقة بمنطقة الوعظ كان برفقتهما إسلام سعد مدير مكتب رئيس الإدارة المركزية وإسماعيل أنور مدير العلاقات العامة وعادل حجر عضو إدارة الأمن.

فى سياق آخر، تفقد الشيخ خميس محمد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية بعض المعاهد للاطمئنان على سير الدراسة فى بداية الفصل الدراسي الثاني، وشملت الزيارة معهد بنين الاسكندرية وتابع سير أعمال اليوم الدراسي والتوجية على شيوخ المعاهد بالمتابعة المستمرة.

وشدد رئيس المنطقة الازهرية بالإسكندرية على تسليم الكتب للطلاب فوراً والالتزام بالخطط الخاصة بتوزيع المناهج كما قام بزيارة معهد سموحة الابتدائي النموذجى للغات لمتابعة اخر التطورات والاطمئنان على جاهزية المعهد لاستقبال الطلاب بداية من يوم الأحد بالمعهد الأساسي بعد عودته للعمل بكامل طاقته .

وكان قد تفقد الشيخ خميس محمد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية بعض المعاهد للوقوف على جاهزية المعاهد لاستقبال الطلبة والطالبات للفصل الدراسي الثاني وذلك بإدارة وسط وبعض شيوخ المعاهد ومعرفة احتياجات المعاهد قبل بدء الدراسة.

ووجه خلال الجولة بالمتابعة المستمرة حتى بداية الفصل الدراسي الثاني وشملت الجولة معهد سموحة الابتدائي النموذجى ومعهد بنين سموحة ومعهد الإسكندرية.