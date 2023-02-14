رئيس المنطقة الازهرية بالإسكندرية يتفقد سير العملية التعليمية

الإسكندرية أسماء على بدر

تفقد الشيخ خميس محمد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية سير العملية التعليمية بالمعاهد الأزهرية بالإسكندرية رافقه فى الجولة علاء العريان مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب بمنطقة الاسكندرية الأزهرية .

وشملت الجولة معهد بنين سموحة والاطمئنان على سير العملية التعليمية على أكمل وجه دون اى معوقات وقاما بزيارة المكتبة المركزية للمنطقة ومنطقة وعظ الإسكندرية وكان باستقبالهم فضيلة الشيخ إبراهيم الجمل مدير عام الوعظ وبحثا بعض الأمور المتعلقة بمنطقة الوعظ كان برفقتهما إسلام سعد مدير مكتب رئيس الإدارة المركزية و اسماعيل أنور مدير العلاقات العامة وعادل حجر عضو إدارة الأمن.

فى سياق آخر تفقد الشيخ خميس محمد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية بعض المعاهد، للأطمئنان على سير الدراسة فى بداية الفصل الدراسي الثاني وشملت الزيارة معهد بنين الاسكندرية وتابع سير أعمال اليوم الدراسي والتوجية على شيوخ المعاهد بالمتابعة المستمرة .