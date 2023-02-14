خريطة تطوير 9 شوارع حيوية فى حى الوراق بالجيزة

كتبت - مرام محمد

كشفت محافظة الجيزة، بدء أعمال تطوير 9 شوارع في حي الوراق ، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بشأن تطوير ورفع كفاءة الشوارع الجانبية والمتفرعات والمحاور الحيوية بالمراكز والأحياء لتسهيل حركة سير المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة إليهم.

وأكدت المحافظة أن أعمال التطوير تشمل رصف بالطبقة الإسفلتية أو بالإنترلوك حسب المسطحات الخاصه بالشوارع وإنشاء أرصفة للمشاة ودعم الشوارع بأعمدة إنارة وبالوعات صرف أمطار، بالإضافة إلى تدعيم الشوارع بشجيرات وزراعات وفقا للمساحات المتاحة.



ويوضح "اليوم السابع" في السطور التالية خارطة 9 شوارع حيوية بدأت المحافظة بتطويرها في حي الوراق.

1- داير الناحية

2- عبد اللطيف ندا

3- ابراهيم الدسوقي

4- عبد العزيز أحمد

5- متفرعات شارع النادي

6- زين العابدين

7- إبراهيم المهندس

8- عبد الوهاب القليوبي

9- الكابلات من الأبحاث

ومن جانبه، أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن المحافظة تتبنى خطة طموحة ومتكاملة لتطوير ورفع كفاءة جميع القطاعات الحيوية التي تمس حياة المواطنين بصفة مباشرة لتحقيق تنمية في مختلف القطاعات على أرض المحافظة، وذلك في إطار خطة الدولة للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

جدير بالذكر أن محافظ الجيزة، وجه رؤساء الأحياء والمراكز بإعداد حصر شامل بالشوارع التي تم رصفها والشوارع التي في حاجة إلى رصف ورفع كفاءة وذلك لتنفيذ خطة تطوير لتحسين حركة سير المواطنين.

وشدد على ضرورة أن تشمل الخطة الجديدة إنشاء أسواق ومواقف حضارية بالمناطق ذات الكثافات السكانية للعمل على تحقيق التنمية الشاملة بها، وتطوير الشوارع التي يصل عرضها إلى 6م ببلاط الإنترلوك.