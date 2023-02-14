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خبير فى مجال النقل: السيارة الكهربائية صديقة للبيئة وموفرة للطاقة وسعرها 95 ألف جنيه

الثلاثاء، 14 فبراير 2023 10:41 م
خبير فى مجال النقل: السيارة الكهربائية صديقة للبيئة وموفرة للطاقة وسعرها 95 ألف جنيه جانب من المداخلة
كتب الأمير نصرى

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قال الدكتور محمد الغمرى خبير في مجال النقل، تم عرض أول سيارة مصرية تعمل بالطاقة الكهربائية على رئيس الوزراء، موضحا بأنها كهربائية وصديقة للبيئة.
 
وأضاف محمد الغمرى خلال مداخلة ببرنامج "مساء dmc" على قناة "dmc"، استخدمنا بطاريات عمرها الافتراضى يقاس بعدد الشحنات، ويتم شحنها 4 آلاف مرة وعمرها 12 سنة، وتستطيع أن تمشى 100كيلو.
 
وأكد محمد الغمرى أن السيارة الكهربائية صديقة للبيئة وموفرة للطاقة، وسعرها 95 ألف جنيه وستكون مفيدة للأسرة، وصيانتها بسيطة، مشيرا إلى اننا نحتاج لأن نرشد استهلاكنا للطاقة، مؤكدا أن تكاليف تشغيل السيارة رخيص.
 
أوضح محمد الغمرى، لدينا مشروع بحثى نصمم فيه مجموعة الدفع الكهربائية بالكامل، حيث صممنا الشاحن والبطارية والمحرك الكهربائى، لافتا إلى أن المهندس المشارك مصرى ومصمم عالمى، وخلال 6 أشهر سنخرج أول نسخة إذا تم الحصول على الترخيص.

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مساء دى ام سى



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