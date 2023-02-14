حياة كريمة.. قرى كومير وتوماس وعافية بإسنا تبدأ زراعة الأشجار المثمرة (صور)

الأقصر – أحمد مرعى

تشهد قرى حياة كريمة بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، العمل فى تنفيذ فعاليات المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، وذلك فى ضوء بروتوكولى التعاون بين وزارة التنمية المحلية، ووزارتى الإنتاج الحربى والزراعة، لتوريد 5 ملايين شجرة للمحافظات، وتنفيذاً لتكليفات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية للأجهزة التنفيذية بالمحافظات بتكثيف الجهود والإسراع في تنفيذ المبادرة.

وفي هذا الصدد، يقول اللواء هشام السعدي رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، إنه تم على مدار الـ24 ساعة الماضية، البدء في أعمال غرس الأشجار المثمرة بدائرة الوحدة المحلية لقرية كومير في إطار مبادرة 100 مليون شجرة، وكذلك البدء في أعمال غرس الأشجار المثمرة بدائرة الوحدة المحلية لقرية توماس وعافية في إطار مبادرة 100 مليون شجرة، وجارى مواصلة العمل فى المبادرة الرئاسية لدعم قرى حياة كريمة.

ويضيف رئيس مركز ومدينة إسنا، أنه بجانب زراعة الأشجار المثمرة بقرى إسنا، يجرى مواصلة العمل فى مبادرة حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصرى، حيث يجرى العمل بعدة مشروعات منها العمل فى خط الإنحدار بمحطة رفع الحليلة التابع لمجلس قروى الحلة، كما يتم العمل بجدية فى إنشاءات وحدة إطفاء قرية الدير، كما يتم استمرار أعمال تركيب كابلات الكهرباء بقرية الكيمان ضمن مبادرة حياة كريمة لربط محولات الكهرباء، كما يتم العمل أيضاً ضمن حياة كريمة فى محطة المعالجة بقرية الكلابية تابع لمجلس قروى الحلة، ويجرى صيانة وتركيب الكشافات اعمدة الانارة بمدخل جزيرة راجح، وكذلك جاري العمل بمشروع إنشاء الشادر بقرية الدير، ويجرى استمرار العمل فى تنفيذ إنشاء مركز شباب الكيمان، كما يتم استمرار العمل في محطة الصرف الصحي بقرية توماس الوسطى التابع لمجلس قروي توماس وعافية.

وكان قد أعلن المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، تسلم المحافظة 120 ألف شجرة متنوعة تمهيدًا لزراعتها ضمن خطة الدولة للتنمية المستدامة والتي يمثل فيها البعد البيئي محورا أساسيا من خلال تطبيق نظم الاستدامة البيئية، حيث يقول الدكتور ياسر الصاوي، مدير الإدارة العامة للحدائق والبساتين بمحافظة الأقصر، أنه تم تسلم الأشجار وحفظها بمشاتل المحافظة المخصصة لذلك الغرض تمهيدا لبدء زراعتها في المواعيد المناسبة لكل صنف.

وأشار مدير الإدارة العامة للحدائق والبساتين بمحافظة الأقصر، إلى أن مبادرة 100 مليون شجرة ترتكز على مضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء على مستوى الجمهورية وتحسين نوعية الهواء وخفض غازات الاحتباس الحراري وتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار، وتحسين الصحة العامة للمواطنين.



العمال خلال زراعة الأشجار المثمرة بالقرى



جانب من زراعة الأشجار المثمرة بإسنا



جانب من زراعة الأشجار المثمرة بقرى حياة كريمة



قري كومير وتوماس وعافية بإسنا تنطلقان فى زراعة الأشجار المثمرة