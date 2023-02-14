جمارك سفاجا تضبط 9 محاولات تهرب بقيمة جمارك مسحقة أكثر من 1.3مليون جنيه

كتب أحمد يعقوب

تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة ل جمارك سفاجا برئاسة سامي أبوطالب مدير عام جمارك سفاجا بالتنسيق مع مباحث الميناء من ضبط 9 محاولات تهرب جمركى لعدد من الأسلحة البيضاء وكمية من النقد الأجنبي والمستلزمات الطبية والبضائع المتنوعة بالمخالفة لقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وقرار وزير الداخلية رقم 1300 لسنة 2019 وقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 149 لسنة 2020 وتعديلاته وقانون الأموال رقم 80 لسنة 2020 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الإتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب والأمتعة الشخصية الواردة لميناء سفاجا من ميناء ضبا السعودى بالوردية الثانية بإدارة الحركة برئاسة طلعت أحمد إسماعيل تم الإشتباه فى الأمتعة الشخصية ل 9 راكب قادمين من السعودية والكويت والإمارات وبتفتيش الأمتعة تبين وجود 1 تليسكوب بندقية و5 مطواه و5 سيف و20 ألف دولار أمريكي و1 جهاز طبي و78 عبوة مستلزمات طبية متنوعة و4 أجهزة سيرفر أنترنت و6 هاتف محمول و 140 فستان بناتي جديد مخباة بأماكن يصعب الوصول إليها داخل طرود الأمتعة الشخصية .

وقام بالضبط: محمد صلاح، خالد عصمت، طارق خليفة، أحمد عوض وخالد حمزة مأموري الحركة وأسامة هويدي، شعبان الريس، أبوبكر حافظ وأحمد كمال مشرفي الحركة بحضور حمدي صابر مدير مجمع الوارد، عبدالمنعم ثابت مدير مجمع الساحات، صلاح ابوالحسن، عمرو العزب ومحمد سعد مأموري التعريفة، على حامد، مصطفى عكاشة وعصام أبو نحول بادارة الفحص بالاشعة ومروان البارودي مدير الأمن الجمركي، عبد المنصف عبدالعال، الخطيب منصور وحسن زايد مكافحة التهرب الجمركي عمليات .

وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة مليون و309 آلاف و944 جنيها.

قرر عمر خليفة رئيس الإدارة المركزية لجمارك سفاجا والمنطقة الجنوبية إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 9 محاضر ضبط جمركى وحررها عبدالعال أحمد، محمود عبدالمعتمد وياسر عز العرب بإدارة الشئون القانونية .