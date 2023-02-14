ثقافة الأقصر تدعم أطفال السرطان وتنظم ورش فنية وأمسيات للشعر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

نظم فرع ثقافة الأقصر ، عدد من الفعاليات والأنشطة الفنية والثقافية، بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، وذلك وفق خطة لنشر الوعي عبر الفن والحوار في المناطق المختلفة، تفعيلا لدور الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، حيث عقد قصر ثقافة بهاء طاهر محاضرة للباحثة صفية عيد تناولت فيها فضل الدعاء والإلحاح فيه بسر الغيب وعلامات استجابة الدعاء وعدم الدعاء بقطع صلة رحم.

كما قدمت مكتبة الطفل والشباب بالرياينة محاضرة للباحث عمرو عبد الصبور تناول فيها قيمة "الحفاظ على البيئة من أخطار التلوث"، وضرورة التقليل من حجم النفايات وإعادة الاستخدام والتدوير والحفاظ على المياه واستخدام مصادر الطاقة المتجددة وزراعة الأشجار، وكذلك أقيمت ورشة حكي لقصة "شمشون الجبار" تأليف كامل كيلاني ألقاها عادل محمد، ونظم قصر ثقافة حوض الرمال زيارة لمستشفى علاج السرطان بالأقصر لقسم الأطفال، وذلك لرفع الروح المعنوية للأطفال المرضى ودعمهم نفسيا، ومساعدتهم على اكتشاف قدراتهم الإبداعية والتألق فيها، مع توزيع هدايا عليهم وإدخال البهجة في نفوسهم.

وأقام قصر ثقافة الطود أمسية شعرية للشاعر عادل دنقل، كما أعد المركز الحضري عرض إنشاد ديني للمنشد ممدوح محمد، الذي أنشد "المسك فاح"، وغيرها من الأغاني الدينية المحببة للجمهور، وأقامت مكتبة الطفل والشباب بالديمقراط ورشة أعمال فنية، تضمنت تنفيذ "عجينة السيراميك بأشكال مختلفة" من خلال الفنانة حجاجية خيري، ونفذت مكتبة الضبعية الثقافية ورشة فنون تشكيلية للفنان محمد خالد.

وكان للشعر نصيب بارز من الفعاليات، حيث أعد قصر ثقافة الأقصر أمسية شعرية للشاعر يحيى بحر، كما أعدت أمسية شعرية شارك بها كل من الشاعرين كريم الشاوري ومحمد جاد المولى، بالإضافة إلى ورشة عمل"انسيال من اللؤلؤ" نفذتها مشيرة محمد بحضانة السلام، وورشة بمناسبة عيد الحب شملت عمل"مطوية على شكل قلب" نفذتها أنوار أيمن، وورشة أشغال يدوية عن كيفية عمل شنطة خيش، من تنفيذ فاطمة بغدادي، وورشة أشغال يدوية للأطفال، بجانب تلوين شخصية كرتونية من الخشب تنفيذ منار أيمن.