تحرير 575 مخالفة تعدى على شبكة الصرف الصحى بمركز أبو كبير.. صور

حررت شركة الصرف الصحى بالشرقية 575 محضرًا بمركز ابوكبير لمتعدين على الشبكة بوصلات مخالف، ذلك فى إطار استمرار حملات شركة مياه الشرب والصرف الصحى لرفع وصلات المياه المخالفة وتغيير العدادات المعطلة وتطبيق القانون على المخالفين.

وأكد المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية، إلى أنه إيماناً بأهمية رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على موارد الدولة، وتطبيقاً لمبدأ العدالة فى حصول المشتركين على كافة الخدمات بصورة قانونية، تم تشكيل لجان من القطاع التجارى بفرع الشركة بمركز أبو كبير للمرور والتفتيش على المشتركين بقرى "طوخ - كفر الشوبكى - كفر الاعصر – السواقى" وعدد من شوارع المدينة وذلك لتحصيل المتأخرات ورفع الوصلات الخلسة التى يلجأ إليها البعض هرباً من اتباع الإجراءات القانونية، أو لسرقة المياه، أو الاستفادة من خدمة الصرف الصحى دون سداد المستحقات.

وأسفرت عن تحرير 523 محضر تعدى على شبكات الصرف الصحى، تحرير 25 محضر تعدى على شبكات مياه الشرب، تحرير 21 محضرًا لحالات مخالفة لشروط التعاقد، تركيب 71 عدادًا مسبق الدفع، تحصيل نسبة كبيرة المتأخرات الخاصة بالمشتركين، والتى بلغت 210 آلاف جنيه.

ناشد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى المواطنين بضرورة التعاقد بشكل قانونى، وسداد المتأخرات وعدم التجاوز، وكذلك الإبلاغ حال وجود أى مخالفات عبر قنوات التواصل من خلال أرقام الخط الساخن هاتف أرضى 125.