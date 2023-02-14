بيان بريطاني أمريكي أوروبي ينتقد توسيع المستوطنات الإسرائيلية

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أعربت المملكة المتحدة والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا عن استيائها من قرار الحكومة الإسرائيلية توسيع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.



وجاء في البيان الخماسي المشترك: "نحن - وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة- منزعجون بشدة من إعلان الحكومة الإسرائيلية أنها تمضي قدما في بناء ما يقرب من 10 آلاف وحدة استيطانية، وتعتزم بدء عملية شرعنة تسع بؤر استيطانية كانت تعتبر في السابق غير قانونية بموجب القانون الإسرائيلي".



وبحسب الموقع الرسمي للحكومة البريطانية، ذكر البيان: " نحن نعارض بشدة هذه الإجراءات أحادية الجانب التي لن تؤدي إلا إلى تفاقم التوترات بين الإسرائيليين والفلسطينيين وتقويض الجهود المبذولة لتحقيق حل الدولتين المتفاوض عليه".



وأضاف البيان: "نواصل دعم سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط، والذي يجب تحقيقه من خلال المفاوضات المباشرة بين الطرفين. يستحق كل من الإسرائيليين والفلسطينيين العيش بسلام، مع تدابير متساوية من الحرية والأمن والازدهار".



وجاء في البيان أيضا: " نعيد تأكيد التزامنا بمساعدة الإسرائيليين والفلسطينيين على تحقيق رؤية إسرائيل مندمجة بالكامل في الشرق الأوسط تعيش جنبا إلى جنب مع دولة فلسطينية ذات سيادة وقابلة للحياة. نواصل مراقبة التطورات على الأرض عن كثب والتي تؤثر على جدوى حل الدولتين والاستقرار في المنطقة ككل".