بلالين وورود وبوكس هدايا.. مظاهر الاحتفال بعيد الحب تتنشر بشوارع دمياط

دمياط - هيثم مراد

شهدت محال الهدايا داخل محافظة دمياط، إقبالا كبيرا من قبل المواطنين وذلك لاقتناء هدية عيد الحب.

مشاهد عديدة ظهرت في شوارع محافظة دمياط احتفالا بعيد الحب، جاء أبرزها استعدادات الأهالى للاحتفال عن طريق توزيع البلالين بشوارع المحافظة، إضافة إلى توزيع الورود وتحضير أفكار عديدة للهدايا هذا العام.

البوكس الخشبي والهدايا الخشبية

احتل البوكس الخشبي، وكذلك الهدايا الخشبية المركز الأول من حيث إقبال المواطنين داخل دمياط على اقتناء الهدايا احتفالا بالفلانتين، الأمر الذي ساعد في تقديم أفكار جديدة لهدايا عيد الحب هذا العام.

البلالين مشهد احتفالي بشوارع دمياط

وجاء مشهد توزيع البلالين واحدا من أبرز المشاهد الاحتفالية التي شهدتها شوارع محافظة دمياط في عيد الحب، العديد من محال الهدايا قدموا تلك الفكرة لمشاركة المواطنين احتفالاتهم.

الورد الأحمر الأكثر تداولا في دمياط

وجاءت الورود لتحتل المركز الثاني من حيث قائمة المبيعات بأسواق دمياط، ولكن سجل الورد ذو اللون الأحمر المركز الاول من حيث التداول بين المواطنين في دمياط للمشاركة في احتفالات عيد الحب.



مظاهر الاحتفالات بعيد الحب



عيد الحب



مظاهر عيد الحب في دمياط



مظاهر الاحتفالات بعيد الحب تتنشر في شوارع دمياط



مظاهر الاحتفالات بعيد الحب تتنشر في شوارع دمياط