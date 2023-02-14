اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 14 فبراير 2023 07:02 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

بلالين وورود وبوكس هدايا.. مظاهر الاحتفال بعيد الحب تتنشر بشوارع دمياط

الثلاثاء، 14 فبراير 2023 05:26 م
بلالين وورود وبوكس هدايا.. مظاهر الاحتفال بعيد الحب تتنشر بشوارع دمياط هدايا عيد الحب
دمياط - هيثم مراد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت محال الهدايا داخل محافظة دمياط، إقبالا كبيرا من قبل المواطنين وذلك لاقتناء هدية عيد الحب.

مشاهد عديدة ظهرت في شوارع محافظة دمياط احتفالا بعيد الحب، جاء أبرزها استعدادات الأهالى للاحتفال عن طريق توزيع البلالين بشوارع المحافظة، إضافة إلى توزيع الورود وتحضير أفكار عديدة للهدايا هذا العام.

البوكس الخشبي والهدايا الخشبية

احتل البوكس الخشبي، وكذلك الهدايا الخشبية المركز الأول من حيث إقبال المواطنين داخل دمياط على اقتناء الهدايا احتفالا بالفلانتين، الأمر الذي ساعد في تقديم أفكار جديدة لهدايا عيد الحب هذا العام.

البلالين مشهد احتفالي بشوارع دمياط

وجاء مشهد توزيع البلالين واحدا من أبرز المشاهد الاحتفالية التي شهدتها شوارع محافظة دمياط في عيد الحب، العديد من محال الهدايا قدموا تلك الفكرة لمشاركة المواطنين احتفالاتهم.

الورد الأحمر الأكثر تداولا في دمياط

وجاءت الورود لتحتل المركز الثاني من حيث قائمة المبيعات بأسواق دمياط، ولكن سجل الورد ذو اللون الأحمر المركز الاول من حيث التداول بين المواطنين في دمياط للمشاركة في احتفالات عيد الحب.

مظاهر الاحتفالات بعيد الحب تتنشر في شوارع دمياط (1)
مظاهر الاحتفالات بعيد الحب 
 
مظاهر الاحتفالات بعيد الحب تتنشر في شوارع دمياط (2)
عيد الحب 
 
مظاهر الاحتفالات بعيد الحب تتنشر في شوارع دمياط (3)
مظاهر عيد الحب في دمياط
 
مظاهر الاحتفالات بعيد الحب تتنشر في شوارع دمياط (4)
مظاهر الاحتفالات بعيد الحب تتنشر في شوارع دمياط
 
مظاهر الاحتفالات بعيد الحب تتنشر في شوارع دمياط (5)
مظاهر الاحتفالات بعيد الحب تتنشر في شوارع دمياط 
 
مظاهر الاحتفالات بعيد الحب تتنشر في شوارع دمياط (6)
مظاهر الاحتفالات بعيد الحب تتنشر في شوارع دمياط

عيد الحب

اخبار محافظة دمياط

محافظ دمياط

الفلانتين

هدايا عيد الحب



الموضوعات المتعلقة

عيد الحب.. الحقيقة والخيال فى قصة القديس فالنتين.. أصوله مجهولة وتوجد قصتان للاحتفال بالعيد.. إهداءات كتب ورسائل محبة.. وهذا ما قاله كبار الأدباء عندما مسهم سهم العشق

الثلاثاء، 14 فبراير 2023 04:32 م

لو ما لحقتش تشتري.. 7 أحجار كريمة مميزة يمكن تقديمها هدايا في عيد الحب

الثلاثاء، 14 فبراير 2023 04:00 م

حمادة هلال يحيى حفلا غنائيا فى القاهرة بمناسبة عيد الحب الليلة

الثلاثاء، 14 فبراير 2023 03:31 م

عيد الحب فرصة ترجع للأكس في الفلانتين.. 4 أبراج لا تتردد في الاعتذار

الثلاثاء، 14 فبراير 2023 03:08 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة