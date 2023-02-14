اليوم السابع
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الثلاثاء، 14 فبراير 2023 09:24 م
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القوى العاملة تعلن عن 100فرصة عمل للإناث برواتب تبدأ من 4000جنيه بالإسكندرية

الثلاثاء، 14 فبراير 2023 09:00 م
القوى العاملة تعلن عن 100فرصة عمل للإناث برواتب تبدأ من 4000جنيه بالإسكندرية وزارة القوى العاملة -أرشيفية
كتبت – مرام محمد

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100 فرصة عمل جديدة للفتيات في إحدى المؤسسات بمحافظة الإسكندرية، أعلنت عنها الإدارة العامة للتشغيل بوزارة القوى العاملة، للتقديم عليها خلال الأسبوع المقبل، وذلك في إطار سعى الوزارة لتوفير فرص عمل لائقة وحقيقية للشباب.

 

ويوضح "اليوم السابع" في السطور التالية أبرز المعلومات عن الوظائف الخالية

 

أولا: شروط التقديم

1- أن يكون المتقدمين من الإناث فقـــط.

2-القدرة على العمل الميدانى (outdoor).

3- المؤهل عالى أو فوق المتوسط أو متوسط.

4- أن تقيم المتقدمة بالنطاق الجغرافي للمنطقة المرشحة للعمل بها.

5- السن من 18 إلى 35 سنة.

6- التقديم خلال الأسبوع المقبل بدءاً من الساعة العاشرة صباحاً.

 

ثانيا: مزايا التقديم

1- رواتب تبدأ من 4000 جنيه

2- حوافز وبدلات وأجر متغير

3- تأمين صحى عام وخاص وتأمينات اجتماعية

4- فرص للترقى

5- وثيقة تأمين على الحياة

6- مواعيد العمل من 9 صباحا حتى 4 عصرا.

7- إجازة أسبوعية يومى الجمعه والسبت.

 

ثالثا: طريقة التقديم

1- على الراغبين في الحصول على تلك الفرص التقديم في مقرات فروع المؤسسة، وعناوينها كالتالي:

- فرع المندرة شارع الـ30 الجديد من شارع 45 برج بانوراما أمام مسجد الفتح.

- فرع محرم بيك بمقر الفرع 3 شارع الناصر محمد من شارع قناه السويس على ناصيه الشارع كوبري مشاه محرم بك.

- فرع فلمنج ومقره 17 شارع بن النديم ناصيه شارع محمد فريد برج باراديس.

- فرع فيكتوريا الموجود فى 394 ش مصطفى كامل ميدان الساعة برج العربي أمام مرور الساعة.

- فرع العجمي ش اسكندرية مطروح أبو يوسف وأمام ش الزهور.

2- يمكن التسجيل للحصول على تلك الوظائف من خلال الدخول إلى الرابط التالى: https://forms.gle/HDPa97hAkmso1DyX8

3- يمكن التقديم من خلال التواصل عبر الاتصال على رقم 01280434414 


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القوى العاملة

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