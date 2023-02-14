اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 14 فبراير 2023 11:22 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

الرئيس التونسي: الإهمال يرتقي إلى مرتبة الجريمة وخاصة في مجال التعهد بالسدود

الثلاثاء، 14 فبراير 2023 11:00 م
الرئيس التونسي: الإهمال يرتقي إلى مرتبة الجريمة وخاصة في مجال التعهد بالسدود الرئيس التونسي قيس سعيد
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أن الإهمال يرتقي إلى مرتبة الجريمة وخاصة في مجال التعهد بالسدود، فبعضها لم تعد تتجاوز طاقة استيعابها حتى الثلث، لافتا إلى أهمية الدعوة التي أطلقها خلال مشاركته في قمة الولايات المتحدة- إفريقيا التي انعقدت مؤخرا بواشنطن الخاصة بتنظيم مؤتمر عالمي حول الماء لأنه شأن يهمّ الإنسانية جمعاء.


جاء ذلك خلال لقاء الرئيس التونسي قيس سعيد مع عبد المنعم بلعاتي، وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، و رضا قبوج، كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المكلف بالمياه وفقا لبيان صدر عن رئاسة الجمهورية التونسية اليوم الثلاثاء.


وتناول اللقاء الأهمية الحياتية للمياه و موضوع تحلية مياه البحر خاصة في الجنوب التونسي.


واستعرض الرئيس التونسي عدد من النصوص القانونية التي عرفتها تونس في القرن العشرين ولكن لم تجد طريقها إلى التطبيق كتلك المتعلقة بالبحيرات الجبلية والآبار العميقة وغيرها.


تونس

قيس سعيد

الأوضاع فى تونس

الجرائم



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة