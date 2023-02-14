الرئيس التونسي: الإهمال يرتقي إلى مرتبة الجريمة وخاصة في مجال التعهد بالسدود

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أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أن الإهمال يرتقي إلى مرتبة الجريمة وخاصة في مجال التعهد بالسدود، فبعضها لم تعد تتجاوز طاقة استيعابها حتى الثلث، لافتا إلى أهمية الدعوة التي أطلقها خلال مشاركته في قمة الولايات المتحدة- إفريقيا التي انعقدت مؤخرا بواشنطن الخاصة بتنظيم مؤتمر عالمي حول الماء لأنه شأن يهمّ الإنسانية جمعاء.



جاء ذلك خلال لقاء الرئيس التونسي قيس سعيد مع عبد المنعم بلعاتي، وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، و رضا قبوج، كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المكلف بالمياه وفقا لبيان صدر عن رئاسة الجمهورية التونسية اليوم الثلاثاء.



وتناول اللقاء الأهمية الحياتية للمياه و موضوع تحلية مياه البحر خاصة في الجنوب التونسي.



واستعرض الرئيس التونسي عدد من النصوص القانونية التي عرفتها تونس في القرن العشرين ولكن لم تجد طريقها إلى التطبيق كتلك المتعلقة بالبحيرات الجبلية والآبار العميقة وغيرها.