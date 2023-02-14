الرئيس التونسى: هناك متآمرون ضد الدولة وراء أزمات السلع ورفع الأسعار

قال الرئيس التونسى قيس سعيد، اليوم الثلاثاء، إن الشعب "يريد المحاسبة" لمن يقفون وراء أزمات السلع ورفع الأسعار، مؤكداً أنه "لا استثناء لأحد أياً كان ممن أجرموا في حقه". وأضاف الرئيس التونسى خلال لقائه مع وزيرة التجارة وتنمية الصادرات كلثوم بن رجب، أن التحقيقات التى أجرتها السلطات مؤخرا أظهرت وقوف عدد من "المتآمرين على أمن الدولة"، وراء أزمات السلع ورفع الأسعار. وشدد على أنّ الدولة "لن تقف مكتوفة الأيدي أمام من عمل، وما زال يفكر في تأجيج الأوضاع الاجتماعية برفع الأسعار وتخزين السلع".

وفى سياق آخر، أكدت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن رمضان، أن التحولات العميقة والتغييرات الجذرية التى يشهدها العالم فى ظل تواتر الأزمات وتفاقم تداعياتها سياسيا وأمنيا واقتصاديا واجتماعيا ومناخيا، أثَّرت فى السياسات العامة للدول، مشيرة إلى أهمية دور المرأة في تحقيق الاستجابة الفاعلة والدائمة لمختلف التحديات القائمة وضرورة تمكينها سياسيا واقتصاديا.

جاء ذلك فى كلمة رئيسة الحكومة التونسية حول "فرص تمكين المرأة وتعزيز مكانتها فى الحكومة" ضمن منتدى "المرأة فى الحكومة"، في إطار أعمال القمة العالمية للحكومات المنعقدة بدبي بالإمارات العربية المتحدة، وفق بيان صادر عن رئاسة الحكومة التونسية اليوم الثلاثاء.

وأضافت بودن أن الدور القيادي للمرأة وانخراطها الفعلي في بلورة السياسات العامة والحلول المستقبلية، يظل شرطا جوهريا لإعادة البناء بشكل أفضل، والمضي قدما نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وشددت على أن الوعي بأهمية الدور القيادى للمرأة لا بد أن تتبعه إرادة حقيقية لتحقيق المساواة الفعلية بين الجنسين وتمكين المرأة من الأدوات الأساسية والضرورية، من خلال تعزيز البناء التشريعي والمؤسسي الذي يؤهلها لإثبات وجودها في مراكز اتخاذ القرار، باعتبارها شريكا أساسيا في رسم هذه البرامج وصياغتها.