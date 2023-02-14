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الجريدة الرسمية بإنشاء فرع توثيق مجمع خدمات للشهر العقارى بجنوب سيناء

الثلاثاء، 14 فبراير 2023 01:54 م
الجريدة الرسمية بإنشاء فرع توثيق مجمع خدمات للشهر العقارى بجنوب سيناء وزارة العدل - أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم

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نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الثلاثاء، قرار المستشار عمر مروان وزير العدل بإنشاء فرع توثيق مجمع خدمات مصر التابع لمكتب الشهر العقاري والتوثيق بجنوب سيناء. 
 
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القرار

 


وزارة العدل

اخبار الحوادث

فرع توثيق

جنوب سيناء

الجريدة الرسمية



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