الرئيسية أخبار المحافظات الجريدة الرسمية بإنشاء فرع توثيق مجمع خدمات للشهر العقارى بجنوب سيناء الثلاثاء، 14 فبراير 2023 01:54 م وزارة العدل - أرشيفية كتب إبراهيم قاسم مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الثلاثاء، قرار المستشار عمر مروان وزير العدل بإنشاء فرع توثيق مجمع خدمات مصر التابع لمكتب الشهر العقاري والتوثيق بجنوب سيناء. القرار وزارة العدل اخبار الحوادث فرع توثيق جنوب سيناء الجريدة الرسمية الموضوعات المتعلقة وزارة العدل تفتتح مكتب توثيق نادى الترسانة.. ويقدم خدماته مساء الإثنين، 13 فبراير 2023 10:13 م وزارة العدل تقرر نقل 8 نيابات بمدينة 6 أكتوبر الإثنين، 13 فبراير 2023 02:00 م وزير العدل يفتتح 3 أفرع توثيق جديدة متطورة فى الإسكندرية الأحد، 12 فبراير 2023 10:07 م وزير العدل التركى: لا تغيير فى موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية حتى الآن الأحد، 12 فبراير 2023 06:21 م مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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