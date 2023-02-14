التعليم تعلن بدء تدريب المعلمين على المنصة الإلكترونية 19 فبراير الجارى

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، استكمال تدريبات المعلمين على المنصة الإلكترونية للتدريبات المهنية للمعلمين التي بدأت في إجازة نصف العام، من يوم الأحد 19 فبراير 2023 وتستمر حتي يوم 2 مارس المقبل.
وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن ذلك في إطار إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المعلمين المستهدفين لتدريبهم علي المناهج الجديدة الفصل الدراسي لثاني للعام الدراسي الحالي 2022/2023.
ووجهت وزارة التعليم، المديريات التعليمية، بالتنبيه مشدداً علي كافة الإدارات التعليمية لاتخاذ الإجراءات الأتية وهي كالتالي:-
- سرعة التنبية علي المعلمين المستهدفين للتدريبات الإلكترونية.
- إجراء عمليات المتابعة الميدانية للمدارس للتأكيد علي المعلمين المستهدفين من الحصول علي كافة التدريبات المعلن عنها والحصول على الشهادات التي تفيد بذلك من خلال المنصة الإلكترونية.
- موافتنا بصفة مستمرة بأعداد المعلمين الحاصلين علي الشهادة الخاصة بالدورات.
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