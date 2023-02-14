البيت الأبيض: لا مؤشر على ارتباط الأجسام الطائرة التي أسقطناها مؤخرا بالصين

قال البيت الأبيض، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة لم ترَ أي مؤشر على أن الأجسام الطائرة الثلاثة التي تم إسقاطها أخيراً، جزء من برنامج التجسس الصيني.

وكانت الولايات المتحدة قد أسقطت عدة أجسام طائرة فى غضون 8 أيام، وهو حدث غير مسبوق فى وقت السلم.

وأسقطت مقاتلة أمريكية جسم مجهول فوق بحيرة هورون يوم الأحد بأمر من الرئيس جو بايدن، وهى المرة الرابعة التي يتم فيها مثل هذا الإسقاط فى غضون ثمانية أيام، ويعد الضربة العسكرية الأحدث فى سلسلة غير عادية من الأحداث فوق المجال الجوى الأمريكي، والتي يعتقد مسئولو البنتاجون أنها ليس لها سابقة فى وقت السلم.