البنتاجون يكشف سبب رفض إرسال صواريخ لكييف.. مخاوف بشأن القدرة القتالية

كتبت: نهال أبو السعود

جددت الإدارة الأمريكية رفضها ارسال صواريخ بعيدة المدى التي تطالب بها كييف منذ فترة، وسط مخاوف من أن الولايات المتحدة لن يكون لديها ما يكفي لنفسها، وفقا لمجلة بوليتكو.

قال مسئولون في البنتاجون ممثلي أوكرانيا إنه لا يوجد أي أنظمة صواريخ عسكرية تكتيكية يمكن إرسالها للجيش الأوكراني في الوقت الحالي، وأشار مسئولين إلى أن نقل نظام صواريخ ATACMS إلى ساحة المعركة في أوروبا الشرقية سيقلل من مخزونات أمريكا، ويضر باستعداد الجيش الأمريكي لخوض معركة في المستقبل.

ووفقا للتقرير، فإن النقص في المخزون الأمريكي للأسلحة، إلى جانب مخاوف الإدارة الحالية من أن أوكرانيا ستستخدم صواريخ بمدى 190 ميلاً للهجوم في عمق الأراضي الروسية وعبور ما قال الكرملين إنه خط أحمر، هو السبب وراء عدم قيام الولايات المتحدة بشحن ATACMS إلى الخطوط الأمامية.

قال أحد المسؤولين الأمريكيين، إن أحد أسباب تردد الجيش في إرسال نظام ATACMS هو الرغبة في الاحتفاظ بمستوى معين من الذخائر في المخزونات الأمريكية.

وقال مسؤول كبير في البنتاجون: "مع أي حزمة ، نضع في اعتبارنا دائمًا استعدادنا ومخزوناتنا الخاصة بينما نوفر لأوكرانيا ما تحتاجه في ساحة المعركة هناك طرق أخرى لتزويد أوكرانيا بالقدرات التي تحتاجها لضرب الأهداف."

أحد الحلول التي تدرسها كييف هو طلب موافقة واشنطن على شراء ATACMS من دولة حليفة تشغل السلاح ، باستخدام التمويل العسكري من الولايات المتحدة ، وفقًا لأحد الأشخاص المطلعين على المناقشات.

أشارت بوليتكو إلى أن الولايات المتحدة لطالما حافظت وحلفاؤها على بعض عناصر الغموض بشأن بعض القدرات المرسلة إلى أوكرانيا ، وإخفاء بعض المساعدات العسكرية تحت فئات غامضة مثل المدفعية الصاروخية أو الطائرات بدون طيار التي يمكن أن تعني أي عدد من الأشياء.

لكن الولايات المتحدة فعلت أكثر من معظم الدول للإعلان عن حجم وطبيعة تبرعاتها وعقود الدفاع المقترحة مع أوكرانيا ، حيث تحاول إدارة بايدن إظهار التزامها تجاه كييف.