الاحتياطى الأمريكى من النفط يصل أقل مستوى منذ 1983 بعد سحب 26 مليون برميل

كتبت: نهال أبو السعود

أعلنت إدارة بايدن عن بيع آخر للنفط من إدارة الاحتياطى البترولى الاستراتيجى للطاقة (SPR)، حيث من المقرر طرح 26 مليون برميل بالأسواق فى الفترة من 1 أبريل إلى 30 يونيو، ما سيدفع المخزون الاحتياطى إلى مستوى انخفاض قياسى لم يسجل منذ عام 1983.

وفقا لفوكس نيوز، يأتى الإعلان قبل ارتفاع محتمل في أسعار الغاز مع اقتراب الولايات المتحدة من موسم العطلات وزيادة معدلات القيادة، على عكس أكبر سحب على الإطلاق لمخزون الاحتياطي الاستراتيجي الذي أعلن عنه بايدن ردًا على حرب روسيا في أوكرانيا ، فإن الإصدار الأخير البالغ 26 مليون برميل جاء استجابة لمطلب مدرج في قانونين سنهما الكونجرس خلال إدارة أوباما بموجب قانون الموازنة بين الحزبين وقانون إصلاح النقل السطحى لأمريكا.

وقال فيل فلين الخبير الاقتصادي لشبكة فوكس: "هناك مخاوف متزايدة بين إدارة بايدن من أن أسعار الغاز تتجه إلى 4.00 دولارات للجالون والرئيس يخشى الحرارة السياسية التي سيتعين عليه تحملها"، وأضاف: "من خلال دفع البراميل إلى الأمام من المبيعات المعلنة سابقًا يجب أن يكون هناك بعض رد الفعل العكسي من الجمهوريين الذين سئموا من استخدام احتياطي البترول الاستراتيجي لأغراض سياسية وخلق تخفيف الأسعار على المدى مقابل أسعار أعلى بكثير في المستقبل ".

عندما تولى بايدن منصبه في يناير 2021 ، احتوى احتياطي البترول الاستراتيجي على 638 مليون برميل من السعة القصوى التي أذن بها الكونجرس والبالغة 713 مليون برميل. بعد سلسلة من الإصدارات التي بلغ مجموعها أكثر من 260 مليون برميل ، بلغ احتياطي البترول الاستراتيجي حوالي 371.6 مليون برميل اعتبارًا من فبراير 2023 - وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر 1983

وفقًا لبيانات من إدارة معلومات الطاقة (EIA). سيؤدي بيع 26 مليون برميل أخرى من احتياطي البترول الاستراتيجي دون إضافة براميل جديدة من النفط لتعويض الانخفاض إلى رفع مخزون احتياطي البترول الاستراتيجي إلى حوالي 346 مليون برميل ، وهو أدنى مستوى منذ أغسطس 1983.