إقبال كبير على شراء السلع المخفضة الأسعار بمطروح

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح جهود مديرية التموين بمطروح بالتعاون مع الغرفة التجارية ، من خلال توفير مزيد من السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين بجميع المناطق بمدن وقري المحافظة وصرحت المهندسة هند محمود

مساعد مدير عام مديرية التموين بمطروح انه بالتنسيق مع الغرفة التجارية ، و رضا جاب الله رئيس مدينة النجيلة، تم الدفع بقافلة تموينية بأسعار مخفضة لأهالي مدينة النجيلة ،ولقيت إقبالا كبيرا من الأهالي .

وأوضحت مدير مديرية التموين، أنه في إطار خطة تسيير مزيد من القوافل لتجوب مدن وقرى المحافظة، وتم الدفع بقافلة بقرية رأس الحكمة الأسبوع الماضي، واستكمالا لخطة القوافل، وأنه جار تجهيز قافلة لأهالي مدينة براني ويليها المزيد من القوافل إلى قرى بنجر الحمام، وباقي المناطق للتيسير على المواطنين، وتخفيف الأعباء عنهم .



إقبال أهالي مطروح



إقبال علي السلع الغذائية بمطروح