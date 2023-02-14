إصابة سيدة وانهيار أجزاء بعقارين وسقوط سقف شقة بسبب الطقس السيئ بالإسكندرية

شهدت محافظة الإسكندرية اليوم الثلاثاء، حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية من هطول أمطار غزيرة إلى متوسطة بنسبة 60% وسرعة الرياح 34 كم فى الساعة وانخفاض فى درجات، مما تسبب فى إصابة سيدة سقط عليها اجزاء من مسجد وسقوط سقف عقار بمنطقة الجمرك وانهيار سقف عقار قديم فى اللبان دون إصابات بين المواطنين.

وأصيبت سيدة عقب مرورها أسفل مسجد بمنطقة العجمى، سقط عليها اجزاء من المسجد، بسبب سوء الاحوال الجوية التى تضرب المدينة، وجرى نقلها جثمانها إلى احدى المستشفيات لتلقى العلاج اللازم.

ومن جانبها وأوضحت مديرية اوقاف الإسكندرية برئاسة الشيخ سلامة عبدالرازق، أن المسجد لا يوجد به أى أعمال صيانه أو ترميمات وحالة المسجد ممتازة وما جرى سقوط فرمه جبس اعلى شباك بالمسجد وتصادف مرور احدى السيدات أثناء سقوطها، مما تسبب فى إصابتها وجرى نقلها للمستشفى ويجرى متابعه الحالة وكذلك الوقوف على سبب سقوط هذا الجزء.

كما شهدت منطقة اللبان وسط محافظة الإسكندرية اليوم، سقوط أجزاء من أحد العقارات بالمنطقة دون وجود أى إصابات بين المواطنين

وكانت غرفة عمليات حى الجمرك بالإسكندرية، تلقت بلاغا يفيد بسقوط سقف داخلى لاحد العقارات بالإسكندرية بشارع الغزالى بمنطقة اللبان، دون وجود أى إصابات بشرية فى الأرواح.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والحماية المدنية لمكان العقار وبتواجد رجال مباحث قسم اللبان وتنفيذى حى الجمرك ووضع الحواجز الحديدية لمنع اقتراب المارة والمواطنين أسفل العقار حفاظا على سلامة الأرواح دون حدوث اى اصابات، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

وشهدت منطقة بحرى وسط محافظة الإسكندرية اليوم، سقوط اسقف داخليه من أحد العقارات بالمنطقة دون وجود أى إصابات بين المواطنين.

وكان قد تلقت غرفة عمليات حى الجمرك بالإسكندرية بلاغا يفيد بانهيار اسقف داخلية بعقار ب٢حارة الصائغ بمنطقة الجمرك بالإسكندرية دون وجود أى إصابات.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والحماية المدنية لمكان العقار وبتواجد رجال مباحث قسم الجمرك وتنفيذى حى الجمرك ووضع الحواجز الحديدية لمنع اقتراب المارة والمواطنين أسفل العقار حفاظا على سلامة الأرواح دون حدوث اى اصابات وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

وانهارت اجزاء من عقار رقم 18 بشارع سيدى شحاتة بمنطقة الجمرك وعلى الفور انتقلت الأجهزة التنفيذية بحى الجمرك لمحل الواقعة وتبين سقوط أجزاء من عقار قديم دون إصابات بين المواطنين وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة

وعلى صعيد آخر، كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، باستمرار رفع درجة الاستعداد والطوارئ فى جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة، وتكثيف التواجد الميدانى على مدار الساعة لمتابعة تداعيات موجة الطقس السيئ، ورصد أى حالات طارئة للتعامل الفورى تجنبًا لحدوث أى مشكلات نتيجة لسقوط الأمطار.

كما أصدر المحافظ تكليفاته لرؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالتواجد على أرض الواقع، لمتابعة تداعيات النوة الحالية للتعامل الفورى والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.