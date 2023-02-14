إحالة 18 موظفا بالمصالح الحكومية للتحقيق لعدم الانضباط الإدارى بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على ضرورة متابعة مدى الانضباط الإدارى وحركة سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية والصحية بمدن ومراكز المحافظة، مشددة على ضرورة التزام العاملين بالقواعد المنظمة ومواعيد العمل الرسمية مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين.

وفى هذا الشأن نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة من خلال إدارة الرقابة والمتابعة حملات تفتيشية على المصالح الحكومية، وأسفرت تلك الحملات عن إحالة 18 من العاملين بمركز شبراخيت للتحقيق لتغيبهم وتركهم العمل بدون سند قانونى.

يذكر أن الحملات التى قامت بها مؤخرا الجهات الرقابية بمركز شبراخيت قد أسفرت عن احالة 19 من العاملين بالوحدات الصحية والمنشآت الخدمية للتحقيق لتركهم العمل بدون سند قانونى وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.