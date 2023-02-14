أمن قنا يتمكن من ضبط "الأمبراطور" تاجر الحشيش بمركز أبوتشت

تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا، برئاسة مدير المباحث الجنائية، من ضبط تاجر حشيش وملقب " إمبراطور الحشيش" في مركز أبوتشت شمالي قنا، خلال حملة أمنية.

تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا، من مركز شرطة أبوتشت، بتمكن حملة أمنية برئاسة رئيس مباحث المركز، ومعاون أول مباحث المركز، من ضبط حسام.ف، 40 عاما، عامل، ومقيم أبو شوشة بمركز أبوتشت، بحوزته كمية من الحشيش المخدر بقصد الإتجار ومبلغ مالي، وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.

وكانت قد أصيب شخص، بطلق ناري في ظرف غامضة بقرية أبو حزام، التابعة لمركز دشنا شمال محافظة قنا، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد إصابة شخص بطلق ناري، بمركز دشنا شمال محافظة قنا، وتبين إصابة جندراوي.ع.، من قرية أبو حزام، وتم الدفع بسيارة إسعاف ونقل المصاب إلى المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتولي التحقيقات ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.