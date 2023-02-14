أخبار مصر.. أمطار بأغلب الأنحاء غدا وشبورة والصغرى فى العاصمة 9 درجات

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها توقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأربعاء، طقس بارد فى الصباح الباكر، مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء و جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يشهد غدا فرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على القاهرة الكبرى، وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة على فترات متقطعة على جنوب الوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء، وأمطار متوسطة على فترات متقطعة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى قد تغزر أحيانا على بعض المناطق، وفرص أمطار متوسطة على فترات متقطعة على السواحل الشمالية الشرقية قد تغزر أحيانا على بعض المناطق، وفرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على شمال الصعيد .

كما يتكون الصقيع على المزروعات على مناطق من وسط سيناء، وفرص لتكون الثلوج على قمة جبل موسى وسانت كاترين، كما يشهد غدا شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.. وفيما يلى موجز بأهم الأخبار.





الرئيس السيسى يعود لأرض الوطن بعد مشاركته بقمة الحكومات فى دبى



عاد الرئيس عبد الفتاح السيسى بسلامة الله إلى أرض الوطن، بعد اختتام زيارته لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، والتى شارك خلالها كضيف شرف فى القمة العالمية للحكومات بدبى.





الجمارك: 39 ألف مصرى بالخارج سجلوا للحصول على سيارة منهم 11 ألفا سددوا



أكد الشحات الغتورى رئيس مصلحة الجمارك، أنه يوافق على التعديل المقترح بشأن مد العمل بقانون منح تيسيرات المصريين بالخارج المقدم من النائب هشام هلال إلا أنه يرى أنه يجب إلا يكون هناك سيارات قديمة ومن ثم فان السماح لفترة تصل لخمس سنوات من تاريخ السداد قد يؤدى إلى وجود سيارات من 2019 تكون موجود فى 2025.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون مقدم من النائب هشام هلال لتعديل قانون منح تيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج الصادر برقم رقم 161 لسنة 2022.





شعبة الدواجن: تراجع أسعار الفراخ 25 % منتصف مارس مع إنتاج 4.5 مليون طائر



كشف سامح السيد رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية، أن الإنتاج لمزارع الدواجن عاد بكامل طاقته بعد تأكد المربين من توفير أعلاف تكفي لمدة 6 أشهر عقب الافراج عن كل الأعلاف المستوردة، وعودة الدورة الإنتاجية للمزارع خلال منتصف مارس المقبل بواقع 4.5 مليون دجاجة يومية.

وتوقع سامح السيد في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الدورة الإنتاجية التي بدأت فعليًا وانتظمت ستظهر في الأسواق خلال منتصف مارس 2023، وهو ما سيؤدي إلى هبوط بنسبة 25 % حيث من المتوقع تراجع سعر الدواجن في المزارع من 72 جنيها للكيلو من الدواجن البيضاء إلى مستويات 55 جنيها للكيلو.

وأشار إلى أن الدورة الإنتاجية في المزارع تتطلب قرابة 45 يومًا وبدأت العمليات الإنتاجية في الانتظام منذ مطلع الشهر الجارى، الأمر الذي يجعل الإنتاج يعود للسوق بكامل قوته منتصف مارس وهذا سيؤدي إلى هبوط الأسعار في الأسواق.





الصحة: لقاح التهاب الكبد B آمن وفعّال ويحمى من الإصابة مدى الحياة



قالت وزارة الصحة والسكان إن لقاح التهاب الكبد الفيروسى Bآمن وفعّال ويحمي من الإصابة بالعدوى مدى الحياة.

وأضافت وزارة الصحة والسكان إن اللقاح متوفر في فروع المصل واللقاح على مستوى الجمهورية .

وأكدت وزارة الصحة والسكان أن لقاح الالتهاب الكبدى بى آمن وفعال فى الحماية من العدوى مدى الحياة، ووجهت المواطنين بالحصول عليه، وأضافت أن اللقاح متوفر فى فروع فاكسيرا على مستوى الجمهورية.

وكانت الدكتورة هبة والى، رئيس الشركة المصرية للأمصال واللقاحات (فاكسيرا)، أكدت أن الشركة توفر تطعيمات الالتهاب الكبدى بى بسعر 35 جنيهًا للجرعة للكبار والصغار.





الأعلى للإعلام: اتخاذ الإجراءات القضائية ضد أى صفحة تؤجج روح التعصب الرياضى



أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أنه فى إطار قيامه بمتابعة وسائل الإعلام المختلفة، وما تم رصده من إدارات الرصد المختصة بالمجلس الأعلى وخاصة في المجال الرياضي، فقد تلاحظ التزام معظم وسائل الإعلام والصحف بالضوابط والمعايير المقررة من المجلس بموجب قانونه.

كما تبين من واقع الرصد اليومي المشار إليه وبعض الشكاوى التي وردت إلى المجلس وجود عدد من الصفحات على منصات التواصل الاجتماعي ذات المتابعة الكثيفة، تقوم ببث ونشر بعض المنشورات من شأنها أن تؤدي إلى تأجيج روح التعصب والتميز بين المواطنين في المجال الرياضي، وتتضمن إساءة وسباً وقذفاً في حق المؤسسات والجماهير والأفراد، بما يحض على العنف والكراهية وما يخالف القانون.

وبناءً على ما تقدم، فإن المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام يقوم حالياً باتخاذ كافة الإجراءات الادارية والقضائية اللازمة ضد تلك الصفحات.

الرئيس السيسى يؤكد دعم مصر لجهود التنمية بتونس تحت قيادة قيس سعيد



التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في دبي مع "نجلاء بودن"، رئيسة وزراء الجمهورية التونسية.

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء شهد استعراض سبل دفع العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات.

وأكد الجانبان عمق الروابط التي تجمع بين البلدين والحرص على الارتقاء بالتعاون المشترك في مختلف المجالات، وذلك لمصلحة الشعبين الشقيقين، مع تشديد الرئيس في هذا الصدد على دعم مصر لكافة جهود التنمية والإصلاح بتونس تحت قيادة الرئيس "قيس سعيد"، فضلاً عن الاستعداد الكامل لنقل التجربة المصرية في تنفيذ المشروعات التنموية والإصلاحات الاقتصادية والإدارية إلى الأشقاء في تونس.

كما تم التشاور بشأن أبرز القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث تم التوافق على تكثيف التنسيق والمتابعة بين الجانبين في هذا الصدد خلال الفترة المقبلة.





أسعار الذهب اليوم تنخفض 10جنيهات وعيار 21 يسجل 1710 جنيهات للجرام



شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء تراجعا ملحوظا بحوالي 10 جنيهات ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر اليوم مستوى 1710 جنيها للجرام، وسط استقرار سعر اونصة الذهب عالمياً عند مستويات 1858 دولار، وفي سياق السطور التالية نرصد تطورات أسعار الذهب عالمياً ومحلياً.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 يسجل 1466 جنيها.

عيار 21 يسجل 1710 جنيهات.

عيار 24 يسجل 1954 جنيها.

الجنيه الذهب يسجل 13680 جنيها.





أمطار غزيرة تضرب وسط الإسكندرية مع استمرار رفع حالة الطوارئ.. فيديو وصور



شهدت محافظة الإسكندرية، صباح اليوم الثلاثاء، هطول أمطار غزيرة إلى متوسطة على فترات متقطعة ومناطق متفرقة من المحافظة، تصاحبها نشاط فى حركة الرياح.

وأكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على استمرار رفع درجة الاستعداد والطوارىء فى جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة، وتكثيف التواجد الميداني على مدار الساعة لمتابعة تداعيات موجة الطقس السيئ، ورصد أي حالات طارئة للتعامل الفوري، تجنبًا لحدوث أي مشكلات نتيجة لسقوط الأمطار.

كما أصدر المحافظ تكليفاته لرؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالتواجد على أرض الواقع لمتابعة تداعيات النوة الحالية للتعامل الفوري، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.

كان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، قد أكد على استمرار رفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى في جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة علي مستوي الأحياء، للتعامل مع تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية .

تقرير: فاتورة ارتفاع أسعار الطاقة فى أوروبا تبلغ 800 مليار يورو



تستمر أزمة ارتفاع أسعار فى أوروبا فى إثارة حالة من القلق، فقد وصلت فاتورة الدول الأوروبية لحماية المنازل والشركات من ارتفاع أسعار الطاقة إلى ما يقرب من 800 مليار يورو، وفقا لعدد من الباحثين الذين حثوا الدول على أن تكون أكثر انتقائية فى إنفاقها لمعالجة أزمة الطاقة.

وقالت صحيفة "الإكونوميستا" الإسبانية فى تقرير لها إن دول الاتحاد الأوروبى بالفعل خصصت 681 ألف مليون يورو لتمويل أزمة الطاقة ، بينما خصصت المملكة المتحدة 103 مليارات والنرويج 8 مليارات يورو منذ سبتمبر 2021، وفقًا لتحليل مركز أبحاث بروجيل، ومقره بروكسل.

وأشار مركز الابحاث إلى أن الدول الأوروبية تستمر فى مصارعة عواقب أزمة حرب اوكرانيا وقطع معظم شحنات روسيا من الغاز إلى أوروبا.





"الصحة" تعلن إطلاق خدمة الوحدة الصحية المتنقلة قريبا



كشف الدكتور عمرو قنديل، مساعد وزير الصحة والسكان لشؤون الطب الوقائي، تفاصيل خدمات الوحدات الصحية المتنقلة المقرر توفيرها خلال الفترة المقبلة لتقديم خدمات مكاتب الصحة المنتشرة في الجمهورية .

وتابع الدكتور عمرو قنديل فى تصريحات لـ" اليوم السابع" أن الوحدات الصحية المتنقلة خدمة جديدة من وزارة الصحة والسكان للمواطنين، موضحا أن من المقرر الإعلان عن كافة تفاصليها ومواعيدها خلال الفترة المقبلة.

وأضاف مساعد وزير الصحة، الوحدات الصحية ستكون متنقلة: "طلب الخدمة يكون من خلال خط ساخن للوحدات الصحية وهتروح للمواطن البيت، مشيرا إلى أن الوحدات الصحية المتنقلة ستكون بمقابل مادي، ومن المقرر انطلاق الخدمة الجديدة بمحافظتي القاهرة والإسكندرية".