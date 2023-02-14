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أجواء شديدة البرودة ليلاً..درجات الحرارة المتوقعة على كافة الأنحاء حتى السبت

الثلاثاء، 14 فبراير 2023 02:01 ص
أجواء شديدة البرودة ليلاً..درجات الحرارة المتوقعة على كافة الأنحاء حتى السبت حالة الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن  حالة الطقس المتوقعة حتى السبت المقبل 18 فبراير 2023، وتشهد البلاد طقس بارد فى الصباح الباكر، مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، معتدل على شمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية ، مائل للدفء على  جنوب سيناء وجنوب الصعيد شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء.
 
ويتكون الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء، مع فرص لتكون الثلوج على قمة جبل موسى وسانت كاترين.
 
 
وينشر اليوم السابع لقرائه تفاصيل درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة حتى السبت  المقبل  18 فبراير 2023 كما يلى :
 
الثلاثاء 14 فبراير : 
 
القاهرة والوجه البحرى العظمى 17 درجة الصغرى 08 درجة
 
السواحل الشمالية العظمى 16 درجة الصغرى 10 درجة
 
جنوب سيناء العظمى 21 درجة الصغرى 12 درجة
 
 شمال الصعيد العظمى 18 درجة الصغرى 06 درجة
 
جنوب الصعيد العظمى 22 درجة الصغرى  09 درجة
 
الأربعاء 15 فبراير : 
 
القاهرة والوجه البحرى العظمى 17 درجة الصغرى 10 درجة
 
السواحل الشمالية العظمى 17 درجة الصغرى 11 درجة
 
جنوب سيناء العظمى 22 درجة الصغرى 12 درجة
 
 شمال الصعيد العظمى 18 درجة الصغرى 06 درجة
 
جنوب الصعيد العظمى 21 درجة الصغرى  09 درجة
 
 
الخميس 16 فبراير : 
 
القاهرة والوجه البحرى العظمى 18 درجة الصغرى 09 درجة
 
السواحل الشمالية العظمى 17 درجة الصغرى 11 درجة
 
جنوب سيناء العظمى 21 درجة الصغرى 13 درجة
 
 شمال الصعيد العظمى 19 درجة الصغرى 07 درجة
 
جنوب الصعيد العظمى 22 درجة الصغرى  09 درجة
 
 
الجمعة 17 فبراير : 
 
القاهرة والوجه البحرى العظمى 19 درجة الصغرى 09 درجة
 
السواحل الشمالية العظمى 18 درجة الصغرى 10 درجة
 
جنوب سيناء العظمى 22 درجة الصغرى 13 درجة
 
 شمال الصعيد العظمى 20 درجة الصغرى 07 درجة
 
جنوب الصعيد العظمى 23 درجة الصغرى  10 درجة
 
السبت 18 فبراير : 
 
القاهرة والوجه البحرى العظمى 19 درجة الصغرى 10 درجة
 
السواحل الشمالية العظمى 18 درجة الصغرى 11 درجة
 
جنوب سيناء العظمى 23 درجة الصغرى 12 درجة
 
 شمال الصعيد العظمى 20 درجة الصغرى 07 درجة
 
جنوب الصعيد العظمى 24 درجة الصغرى  10 درجة
 
 
 

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