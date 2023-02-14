آلاف الروسيات الحوامل تسافرن للأرجنتين ..اعرف السبب

فاطمة شوقى

قالت صحيفة "بيرفيل" الأرجنتينة إنه منذ اندلاع الحرب فى أوكرانيا سافر حوالى 10.500 امرأة روسية حامل إلى الأرجنتين، وذلك لأن هذه الدولى لا تحتاج إلى تأشيرة سياحة ولأن الأمهات يمكنهن الحصول على جنسية ثانية لأطفالهن.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة الأرجنتينية أوضحت أن الهدف من الوافدين الجدد هو الحصول على جنسية ثانية لأبنائهم تمنحهم مزايا في بلدان ثالثة ، وقد طلبت تحقيقًا في العصابات التي تستفيد من هذا النشاط التجاري الجديد.

وتقول سلطات الهجرة إن حوالي 70٪ من الأمهات في هذا البلد الواقع في أمريكا الجنوبية لا يبقين فيها لأكثر من بضعة أشهر ، وهو ما يكفي للحصول على جواز سفر أرجنتيني للأطفال.

وبالنظر إلى تسارع الظاهرة - أكثر من 5000 من النساء الحوامل الروسيات اللواتي دخلن في الأشهر الثلاثة الماضية – تم اعتقال ست نساء في حالة متقدمة من الحمل في مطار إيزيزا بسبب اعتبارهم سياح مزيفين، وبعد تقديم استئناف قضائي ، سُمح لأربعة منهم بدخول البلاد ، فيما لا يزال اثنان ينتظران القرار.

وقال وزير الهجرة فى الارجتنتين "فلورنسيا كارينانو" إن البلاد تشهد طفرة من المهاجرين وأطلق عليها "سياحة الولادة" وهى بدأت في أغسطس وأدركت أن جميع الحالات متشابهة جدًا. هؤلاء نساء في الأشهر الثلاثة الأخيرة من الحمل وصلن مع حزمة مغلقة بالفعل تتضمن أيضًا عقد إيجار مؤقت".

وأشار وزير الهجرة "يسعدنا أنهم يأتون للعيش في الأرجنتين ، لكن المشكلة هي أنهم وصلوا ، وأنجبوا أطفالًا ، وكتبوهم على أنهم أرجنتينيون، وتركوا توكيلًا لوالديهم ، ثم غادروا ولم يعدوا أبدًا. وقال "هناك اشخاص هنا يستخدمون جواز سفرنا".

ويسمح جواز السفر الأرجنتيني بالدخول إلى 171 دولة دون الحاجة إلى تأشيرة - أكثر من ضعف التأشيرة الروسية - بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة واليابان. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن للوالدين الأجانب لطفل مولود في الأرجنتين الحصول على الجنسية في سن الثانية طالما أثبتوا إقامتهم المستمرة في البلاد.