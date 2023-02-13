اليوم السابع
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وظائف خالية برواتب مجزية فى بورسعيد والإسماعيلية.. اعرف التفاصيل

الإثنين، 13 فبراير 2023 09:00 ص
وظائف خالية برواتب مجزية فى بورسعيد والإسماعيلية.. اعرف التفاصيل وزارة القوى العاملة
كتبت – مرام محمد

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كشفت وزارة القوى العاملة من خلال نشرة التوظيف الدورية التي تصدر عنها كل 15 يوما من خلال الإدارة العامة للتشغيل، عن توافر 2975  فرصة عمل في عدد من التخصصات بـ85 شركة قطاع خاص على مستوى 13 محافظة، ومنها محافظات الإسماعيلية وبورسعيد والدقهلية، وذلك للتقديم عليها خلال شهر فبراير 2023 الجاري.

ويوضح "اليوم السابع" في السطور التالية أبرز فرص العمل المتاحة في محافظات الإسماعيلية وبورسعيد والدقهلية

1- فرص عمل في إحدى شركات الملابس الجاهزة في المنطقة الحرة – الإسماعيلية

الوظائف المطلوبة

-50 خياطا

-250 مساعد خياط

الشروط

-لا يشترط المؤهل

-السن 18: 45 سنة

-الراتب: حسب المقابلة

 

2- فرص عمل في أحد المصانع بالمنطقة الحرة – الإسماعيلية

الوظائف المطلوبة

-20 عامل ليزر

-20 عامل مغسلة

الشروط

-جميع المؤهلات

-السن 18 : 45 سنة

-الراتب: 2500 : 2750 جنيها

 

3- فرص عمل في إحدى شركات الملابس الجاهزة في المنطقة الحرة بالاستثمار – الإسماعيلية

الوظائف المطلوبة

-1 محاسب

الشروط

-مؤهل عالى

-الخبرة سنتان

-الراتب حسب المقابلة

 

4- فرص عمل فى أحد المصانع بالمنطقة الصناعية الحوض السمكى – بورسعيد

الوظائف المطلوبة

-30 عامل خياطة – من الجنسين

-10 عمال مساعدين – إناث

الشروط

-السن: 25 : 30 سنة

-الخبرة: لا تقل عن 5 سنوات

-الراتب: حسب المقابلة

 

5- فرص عمل في أحد مصانع البلاستيك – 23 الحوض السمكي – بورسعيد

الوظائف المطلوبة

-2 فرد أمن – 5%

-2 مراقب كاميرات – 5%

الشروط

-المؤهل: هالي – متوسط

-السن 20 : 30 سنة

-الراتب: حسب المقابلة

 

6- فرص عمل بأحد مصانع المنطقة الصناعية – الحوض السمكي – بورسعيد

الوظائف المطلوبة

-1 مدير مالى – خبرة 15 سنة

-1 مدير صحة وسلامة مهنية – 10 سنوات

-1 أخصائى السلامة والصحة المهنية – 7 سنوات

الشروط

-المؤهل عالى

-السن 20:30 سنة

-الراتب: حسب المقابلة

 

7- فرص عمل بإحدى شركات تأمينات الحياة في ميت غمر - الدقهلية

الوظائف المطلوبة

-50 أخصائى تسويق

الشروط

-المؤهل عالى – من الجنسين

-السن 22:35 سنة

-الراتب: 3000 جنيه

 

8- فرص عمل بإحدى شركات المواد الغذائية – الدقهلية

الوظائف المطلوبة

-10 منسق ممرات

-2 كاشير

-5 عمال نظافة

الشروط

-المؤهل: عالى – متوسط

-السن 20:40 سنة

-الراتب: حسب المقابلة


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