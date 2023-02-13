وزارة العدل تفتتح مكتب توثيق نادى الترسانة.. ويقدم خدماته مساءا

كتب إبراهيم قاسم

بناء على توجيهات المستشار عمر مروان وزير العدل، افتتح المستشار أشرف حجازي مساعد وزير العدل لقطاع الشهر العقاري، والمستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل لأبنية المحاكم مساء اليوم الاثنين، مكتب توثيق نادى الترسانة الرياضى.

وحضر أعضاء المكتب الفنى لمساعد وزير العدل لشئون الشهر العقارى والتوثيق، المستشار عبدالناصر عمر، والمستشار محمد المعتز فليفل، والدكتور جمال ياقوت رئيس مصلحة الشهر العقاري، وبحضور كامل رمضان أمين مكتب توثيق الجيزة، ورئيس مجلس إدارة النادى وأعضاء مجلس الإدارة.

ويقع مقر مكتب توثيق الترسانة بالدور الأرضى بمبنى حمام السباحة، بنادى الترسانة الرياضى، وذلك لخدمة أعضاء النادى، وكذلك المناطق المجاورة وذلك خلال الفترة المسائية.

وقال الدكتور جمال ياقوت رئيس قطاع مصلحة الشهر العقارى والتوثيق، هذا الفرع يعمل بنظام الشباك الواحد وفقا لمنظومة التحول الرقمي ويعمل فترة مسائية من الخامسة حتى الساعة التاسعة مساء.

وأضاف، أن قرار افتتاح هذا الفرع يأتى فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية بالتوسع فى افتتاح مكاتب توثيق جديدة وتشغيل بعضها فى فترة مسائية التسيير على المواطنين.

ووجه طارق سعيد حسانين رئيس مجلس إدارة نادى الترسانة الشكر لوزير العدل المستشار عمر مروان،والمستشار أشرف حجازى مساعد الوزير لقطاع الشهر العقارى والمستشار ربيع قاسم مساعد الوزير لأبنية المحاكم وأعضاء المكتب الفني لمساعد الوزير لشئون الشهر العقاري المستشار عبدالناصر عمر، والمستشار محمد المعتز فليفل، والدكتور جمال ياقوت رئيس مصلحة الشهر العقاري، على سرعة الإستجابة لفتح مقر لمكتب توثيق لخدمة أعضاء النادى، وتم إصدار أول توكيل لعضو مجلس الإدارة أحمد الخطيب.