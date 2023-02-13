اليوم السابع
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الإثنين، 13 فبراير 2023 05:55 ص
أكرم القصاص
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منظمة التحرير تدرس كيفية الرد على بناء مستوطنات جديدة فى الضفة الغربية

الإثنين، 13 فبراير 2023 05:00 ص
منظمة التحرير تدرس كيفية الرد على بناء مستوطنات جديدة فى الضفة الغربية مستوطنات
أ ش أ

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قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، الليلة، إن القيادة الفلسطينية ستدرس سبل الرد على التصعيد الكبير في قرارات المجلس الوزاري الأمني المصغر في إسرائيل "الكابينت" سواء تجاه القدس ومواطنيها، وما يسمى بشرعنة البؤر الاستيطانية.

وأضاف الشيخ أن "القيادة الفلسطينية تعتبر أن هذه الحرب المفتوحة على الشعب الفلسطيني تتطلب تدخلا دوليا فوريا وبقرارات ملزمة، تجبر الاحتلال على وقف عدوانه وإجراءاته".

جاء ذلك ردا على مصادقة "الكابينت" الإسرائيلي، مساء الأحد، على "شرعنة" 9 بؤر استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، ودفع بمخططات بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة، وتصعيد عمليات شرطة الاحتلال ضد الفلسطينيين في القدس.

 


منظمة التحرير

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