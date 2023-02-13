مصرع شاب صعقا بالكهرباء أثناء التنقيب عن الآثار بالمنوفية

لقى شاب مصرعه صعقا بالكهرباء، وذلك أثناء التنقيب على الآثار بإحدى قرى مركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقت مديرية أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بركة السبع بمحافظة المنوفية، يفيد بمصرع شاب صعقا بالكهرباء، وذلك أثناء التنقيب على الآثار بإحدى قرى مركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وعقوبة التنقيب عن الآثار بقانون العقوبات بموجب المادة 41 من القانون، تتضمن أن كل من حاول التنقيب عن الآثار أسفل منزله يعاقب بالسجن من سنة الـ3 سنوات بالإضافة إلى غرامة 50 ألف جنيه.

والعقوبة قد تصل إلى السجن المؤبد حال نجاح المتهم من خلال النبش والتنقيب فى استخراج قطع أثرية ففى هذه الحالة تقترن جريمة التنقيب بجريمة أخرى وهى الاتجار فى الآثار.