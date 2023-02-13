مجلس أمناء جامعة المنصورة الجديدة يوافق على بدء الدراسة بـ3 كليات.. صور

عُقدت اليوم بمقر جامعة المنصورة الجديدة، الجلسة الثانية عشر لمجلس أمناء جامعة المنصورة الجديدة، برئاسة الأستاذ الدكتور أحمد أمين حمزة رئيس جامعة المنصورة، ورئيس الجامعة البريطانية الأسبق "رئيس مجلس الأمناء"، وعضوية الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية، والدكتور محمد صابر إبراهيم عرب وزير الثقافة الأسبق، والدكتورة نادية إسكندر زخاري وزير البحث العلمي الأسبق، والدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، والدكتور أحمد بيومي شهاب رئيس جامعة المنصورة الأسبق "نائب رئيس مجلس الأمناء"، والدكتور معوض محمد الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة.

ورحب "رئيس المجلس" بالأعضاء، وهنأ الجميع ببدء الفصل الدراسي الثاني، كما وجه رئيس المجلس وأعضاء المجلس الشكر والتقدير للدكتور معوض محمد الخولي رئيس الجامعة على المجهود المبذول، وحسن سير وانتظام العمل في جامعة المنصورة الجديدة والتي لمسه اعضاء المجلس اليوم خلال الجولة الميدانية والتفقدية لليوم الدراسي داخل الجامعة، وأشاد بأداء الجامعة جميع السادة أعضاء مجلس أمناء الجامعة.

وناقش مجلس الأمناء الموضوعات المعروضة ومصادقة محضر الجلسة الحادية عشر المنعقدة بتاريخ 28 سبتمبر 2022، وتقارير أداء الفصل الدراسي الأول لجامعة المنصورة الجديدة، والإحاطة ببعض الموضوعات التي عرضت على مجلس الجامعة وتوصيات مجلس الجامعة ومنها الاحاطة بالخطة البحثية لجامعة المنصورة الجديدة، وكليات الجامعة والاحاطة بخطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة لجامعة المنصورة الجديدة وايضا الاحاطة بخطة تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والعاملين والتدريب لجامعة المنصورة الجديدة.

ووافق المجلس على اللائحة المالية والإدارية للمعمل المركزي واقتراح قائمة الأسعار للأجهزة للأعضاء من داخل الجامعة وخارجها، وعرض الموقف التنفيذي من جميع منشئات الجامعة، واعتمد المجلس تقارير أداء الجامعة خلال الفصل الدراسي الأول 2022/2023، والموافقة على تغيير مسمى كلية المعاملات القانونية الدولية الى كلية القانون والمعاملات الدولية، كما وافق على تحديد اول مارس موعدا للإعلان عن الوظائف التي تحتاجها الجامعة من العاملين من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، او أعضاء الجهاز الإداري، او الفنيين، او غيرهم سواء كل الوقت او جزء من الوقت للعام الدراسي القادم 2023/2024 .

وتمت الموافقة على اعتبار يوم 1 ديسمبر من كل عام العيد السنوي للجامعة باعتباره يوم الافتتاح الرسمي للجامعة بواسطة فخامة رئيس الجمهورية، الموافقة على بدء الدراسة العام القادم بعدد من الكليات من بينهم كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، كلية التمريض، كلية علوم وهندسة المنسوجات، ورفع الامر للمجلس الأعلى للجامعات لاتخاذ الإجراءات اللازمة واستصدار قرار بدء الدراسة، والموافقة على تقرير المنح الدراسية بجامعة المنصورة الجديدة في العام الدراسي 2022/2023.