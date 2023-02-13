كيف نمنع التهابات الأذن في الشتاء؟.. اعرف التفاصيل

كتبت إيناس البنا

تزداد التهابات الأذن بشكل كبير في فضل الشتاء مع زيادة البرد القارص، بالإضافة إلى ذلك، يمكننا اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب الإصابة بنزلات البرد والأمراض الأخرى التي قد تؤثر على آذاننا أو تؤدي إلى التهابات الأذن اللاحقة.

وفقا لموقع " healthsite"، يعد الحصول على لقاح الأنفلونزا الموسمية، والذي يمكن أن يحميك من الحصول على سلالات الأنفلونزا الأكثر شيوعًا، أحد الأساليب لتحقيق هذا الهدف، ومع ذلك ، فهو لا يحميك من سلالات الأنفلونزا الأخرى ولكنه يقلل من خطر إصابتك بالمرض.

فيما يلى بعض التدابير الوقائية لحماية أذنك من الالتهابات

تجنب السعال أو العطس



تشمل التدابير الأخرى لحماية نفسك تجنب السعال أو العطس للأفراد قدر الإمكان والتأكد من غسل يديك في كثير من الأحيان، خاصة قبل تحضير الطعام أو تناول الطعام أو لمس وجهك.

حماية الأذن الوسطى



الأذن الوسطى عبارة عن تجويف مملوء بالهواء متصل بالأنف عبر أنبوب استاكيوس، يدخل الهواء إلى الأذن الوسطى من خلال هذا الأنبوب.

ارتداء قبعة صوفية



ضع في اعتبارك اختيار قبعة صوفية يمكن شدها لأسفل فوق أذنيك أو من نوع بغطاء للأذن. يمكن تحقيق نتيجة مماثلة من خلال لف وشاح يحمي أنفك.

ارتداء غطاء للأذنين



سيكون ارتداء غطاء للأذنين خيارًا إضافيًا. أهم شيء هو تغطية أذنيك للحفاظ على دفئهما.

تجنب البرد



على الرغم من أن تجنب نزلات البرد والفيروسات ليس ممكنًا دائمًا ، إلا أن اتباع هذه الإجراءات يمكن أن يقلل من المخاطر. على سبيل المثال ، تقل احتمالية إصابتك بعدوى الأذن لاحقًا إذا أصبت بنزلات برد أقل هذا الشتاء.