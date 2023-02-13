كيف تستفيد من "السجل المدنى المتحرك" بالشوارع وصولا للمنازل؟.. تفاصيل

كتب محمود عبد الراضي

معايشة أجرتها اليوم السابع، مع "السجل المدني المتحرك"، أو سيارات الأحوال المدنية المتنقلة، والتي تتحرك في الشوارع وصولا للمنازل لتقديم خدمات متطورة وجديدة للمواطنين، دون أن يتحركوا من منازلهم.

تطوير كبير يشهده قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية يهدف لخدمة المواطنين من خلال تحريك "سيارات الأحوال المدنية المتنقلة"، فضلا عن وجود "أحوال اكسبريس"، حيث تتحرك هذه السيارات في الشوارع لاستخراج الوثائق للمواطنين دون الذهاب لمقار السجل المدني، ولاقت تلك الإجراءات قبول واستحسان المواطنين لما لها من مردود إيجابى من خلال التيسير عليهم فى تلقيهم للخدمات بصورة مميزة وتوفيراً للوقت والجهد، حيث يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية.

وفى سياق آخر، يشهد قطاع الاحوال المدنية ثورة تطوير حقيقية، حيث يتيح للمواطن الحصول على الخدمات بسهولة ويسر، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتخفيف الأعباء عن المواطنين وتقديم الخدمات بشكل حضاري يليق بالمواطن.

واستحدث قطاع الأحوال المدنية برئاسة اللواء عمر الخازندار مساعد وزير الداخلية عددًا من الخدمات الجديدة، وبات المواطن يحصل على الخدمة خلال دقائق معدودات، وانتهى عصر انتظار الخدمة لعدة أيام، فى زمن التحول الرقمي، بل باتت الخدمات تتحرك للمواطنين حتى منازلهم، وساهم هذا التطور في خلق حالة من الرضا لدى المواطنين، الذين أبدوا استحسانهم بالخدمات الجديدة والتطور السريع في المواقع الشرطية الخدمية.