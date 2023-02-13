اليوم السابع
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الإثنين، 13 فبراير 2023 01:12 م
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فى الشرق الأوسط لعام 2023

فوربس تعلن أقوى 100سيدة أعمال.. 14 مصرية ضمن القائمة.. صور

الإثنين، 13 فبراير 2023 12:51 م
فوربس تعلن أقوى 100سيدة أعمال.. 14 مصرية ضمن القائمة.. صور فوربس - صورة أرشيفية
كتب محمد أيمن

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أعلنت مجلة فوربس الشرق الأوسط قائمة أكبر  100 سيدة أعمال بالشرق الأوسط، حيث تقود سيدات الأعمال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مجموعة من أكبر الشركات في المنطقة، حسب بيان على موقع المجلة، بل تجاوز تأثير بعضهن إلى المستوى العالمي، إذ صنفت كل من هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول، ورجاء عيسى القرق، المدير الإداري ورئيس مجلس الإدارة لمجموعة عيسى صالح القرق، ضمن قائمة فوربس لأقوى 100 امرأة في العالم لعام 2022، لتتخذا مكاًنا بين القياديات الأكثر نفوذًا في العالم، كما ُصنفت منى عطايا، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة(Mumzworld ) ورندة الصادق، المدير العام التنفيذي للبنك العربي، في قائمة فوربس 50 فوق الـ50 في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، لعام 2023، وفقاً لموقع فوربس.

وتضم قائمة أقوى 100 سيدة أعمال في الشرق الأوسط هذا العام، 104 سيدات من 27 جنسية، يعملن في 27 قطاعًا مختلفًا، في حين يهيمن قطاع البنوك والخدمات المالية على القائمة بواقع 23 مشاركة، يليه قطاع الشركات المتنوعة بواقع 11 مشاركة، ثم قطاع الاستثمار بواقع 8 مشاركات، وقطاع التجزئة بواقع 6 مشاركات ثم قطاع الرعاية الصحية بـ 5 مشاركات، وقد تصدرت الإمارات القائمة بأكبر عدد من المشاركات بواقع 15 سيدة أعمال، تليها مصر بـ12 ،ثم السعودية بـ11 ،والكويت بـ8 ،تليها لبنان وقطر وسلطنة عمان بـ6 مشاركات لكل منها.

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فوربس

أقوى 100 سيدة

الشرق الأوسط



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