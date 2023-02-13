طقس الإسكندرية اليوم.. هطول أمطار ودرجة الحرارة الصغري تسجل 10 درجات.. صور

تشهد محافظة الإسكندرية، اليوم الإثنين، هطول أمطار متوسطة تزداد شدتها على أنحاء متفرقة من المحافظة، مع استمرار انخفاض درجات الحرارة، ليسود طقس بارد فى الصباح الباكر، وتسجل درجة الحرارة العظمى 16والصغرى 10 درجات.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الإثنين، طقس بارد فى الصباح الباكر مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية معتدل على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يشهد اليوم فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على فترات متقطعة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية، وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة جنوب الصعيد، كما يتكون الصقيع على المزروعات على مناطق من وسط سيناء، وفرص لتكون الثلوج على قمة جبل موسى وسانت كاترين.

كما يشهد اليوم شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الإثنين: القاهرة العظمى 17 درجة والصغرى 9 درجات، والإسكندرية العظمى 16 والصغرى 10 درجات، ومطروح العظمى 15 درجة والصغرى 8 درجات، وسوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 7 درجات، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 8 درجات، وأسوان العظمى 24 درجة والصغرى 9 درجات.

وفصل الشتاء هذا العام وفقا للحسابات الفلكية سيصل طوله إلى 88 يوماً و23 ساعة و38 دقيقة، وينتهى يوم الإثنين 20 مـارس 2023م الموافق 28 من شعبان 1444هـ الساعة 23:26.

والشمس تدور فى مدار ظاهرى بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التى تظهر ثابتة فى السماء، ويعرف هذا المدار بدائرة البروج ويميل مستوى دائرة البروج مع مستوى دائرة الاستواء السماوى بزاوية، قدرها 23 درجة و27 دقيقة وهى الزاوية نفسها التى يميل بها محور دوران الكرة الأرضية عن العمودى على مستوى مدارها.

ونتيجة لدوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها تحدث الفصول الأربعة وفى فصل الشتاء تسقط أشعة الشمس متعامدة على مدار الجدى 23 درجة ونصف جنوباً وتكون أشعة الشمس شديدة الميل على نصف الكرة الشمالى وشبه عمودية على نصف الكرة الجنوبى فيما عدا مدار الجدي، ويقل طول النهار عن طول الليل فى نصف الكرة الشمالى.