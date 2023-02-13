ضبط 4 أطنان مواد غذائية مجهولة المصدر خلال حملات رقابية بالشرقية

قامت إدارة تموين ههيا برئاسة محمد اﻷلفي مدير الإدارة، بحملة تفتيشية علي اﻷنشطة التموينية، وتمكنت الحملة أثناء مرورها علي مخزن سلع غذائية كائن بعزبة يمن التابعة لقرية المحمودية من ضبط عدد (770) كرتونة مقرمشات مجهولة المصدر، بداخلها عدد (42420) كيس، وضبط عدد (640) كرتونة مقرمشات مجهولة المصدر، بداخلها عدد (9600) كيس، وضبط (210) كراتين مكرونة مجهولة المصدر، بداخلها (4200) كيس، وضبط (500) كرتونة شيكولاتة مجهولة المصدر، بداخلها كمية مقدارها (2) طن و(250) كيلو جراما، وتحرير عن ذلك المحضر رقم 1118 لسنة 2023 جنح ههيا، وتم التحفظ علي المضبوطات علي ذمة المحضر.

كما تمكنت الحملة أثناء مرورها علي مخزن سلع غذائية كائن بكفر الشيخ الظواهري بنطاق مركز ههيا من ضبط عدد ( 41 ) كرتونة مكرونة مجهولة المصدر ، بداخلها عدد ( 820 ) كيس ، وضبط عدد ( 80 ) باكتة عصير مجهول المصدر ، بداخلها عدد ( 2160 ) علبة ورقية ، وضبط عدد ( 62 ) باكتة عصير كانز متنوع مجهول المصدر ، بداخلها عدد ( 1486 ) علبة معدنية ، وضبط عدد ( 168 ) باكتة ملح طعام مجهول المصدر ، بداخلها ( 3260 ) كيس ، وتحرير عن ذلك المحضر رقم 1116 لسنة 2023 جنح ههيا ، وتم التحفظ علي المضبوطات علي ذمة المحضر .

وتمكنت الحملة كذلك أثناء مرورها علي مخزن سلع غذائية كائن بقرية المهدية من ضبط عدد ( 28 ) كرتونة مكرونة مجهولة المصدر ، بداخلها عدد ( 560 ) كيس ، وضبط عدد ( 22 ) كرتونة زيت طعام مجهول المصدر ، بداخلها كمية مقدارها ( 242.2 ) لتر ، وضبط عدد ( 9 ) كراتين سمن نباتي مجهول المصدر ، بداخلها كمية مقدارها ( 54 ) كيلو جراما ، وضبط عدد ( 50 ) باكتة ملح طعام مجهول المصدر ، بداخلها ( 500 ) كيس ، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1117 لسنة 2023 جنح ههيا ، وتم التحفظ علي المضبوطات علي ذمة المحضر .

وكذلك تمكنت الحملة أثناء مرورها علي طريق ههيا / الزقازيق أمام قرية صبيح من ضبط سيارة ربع نقل محملة بعدد ( 270 ) باكتة ملح طعام مجهول المصدر ، بداخلها عدد ( 3400 ) كيس ، وضبط عدد ( 22 ) كرتونة خل مجهول المصدر ، بداخلها كمية مقدارها عدد ( 237.6 ) لتر ، وتحرير عن ذلك المحضر رقم 1098 لسنة 2023 جنح ههيا ، وتم التحفظ علي المضبوطات علي ذمة المحضر .