ضبط 13 مخالفة تموينية فى حملة موسعة بأبو قرقاص بالمنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

قال تاج جلال أبو سداح رئيس مركز و مدينة أبو قرقاص بالمنيا، إن الوحدة المحلية بالتنسيق مع إدارة التموين بأبو قرقاص شنت حملة مكبرة على المخابز البلدية لضبط كافة المخالفات والتأكد من جودة الخبر المنتج، وقد أسفرت الحملة عن تحرير 13 محضرا متنوعا، عبارة عن نقص وزن ومواصفات ونظافة وعدم صرف بون وعدم وجود سجل وعدم الإعلان.

وشدد رئيس المركز، على ضرورة استمرار الحملات التموينية علي المخابز لضبط كافة المخالفات التمونية للتأكد من تطبيق منظومة الخبز وجودة رغيف العيش بدائرة مركز ومدينة ابوقرقاص.

كما أجرى رئيس مركز أبو قرقاص جولة ميدانية للوقوف علي مستوى الخدمات المقدمة بعدد من القطاعات الخدمية المختلفة بقرية جريس بمركز ابوقرقاص للتأكد من حسن سير العمل والوقوف على مستوى النظافة العامة والخدمة المقدمة للمواطن.

وتفقد رئيس المركز عددًا من الشوارع بقرى جريس وتم السماع لشكاوى الاهالى بهدف تلبية إحتياجاتهم ومحاولة ايجاد أليات لحل لتلك المشكلات فى وجود المسئولين وتلافيها قدر الإمكان تحقيقا لمصلحة المواطن، كما تفقد ايضا الوحدة الصحية بقرية جريس لمتابعة إنتظام العمل وحضور الأطباء والتمريض بالوحدة الصحية.

وطالب رئيس المركز من رؤساء الوحدات المحلية القروية خلال جولته بتقديم تقارير ميدانية بشكل دورى عن مستوى الخدمة في القطاعات الحيوية التي تهم المواطن في حياته اليومية مثل مياه الشرب والصحة والكهرباء والتموين والتعليم لسرعة اتخاذ الإجراءات العاجلة لدعمها من أجل التيسير على المواطنين.