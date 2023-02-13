ضبط 108 عبوات غير صالحة للاستخدام البيطرى فى حملة لمتابعة العيادات بالغربية

الغربية محمد طارق

شنت مديرية الطب البيطري في محافظة الغربية، برئاسة الدكتور حاتم أنور مدير المديرية، حملة مكبرة بمراكز ومدن المحافظة للتفتيش علي العيادات وأماكن تداول الأدوية البيطرية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 12 صنفا، بإجمالي 108 عبوات مختلفة من الأدوية والمستحضرات البيطرية، وجميعها منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام البيطري وعدم وجود ترخيص، وتم تحريز المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة والعرض على النيابة العامة.

جاء ذلك في إطار تنفيذ توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اللواء الدكتور إيهاب صابر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وتحت إشراف وبمتابعة الدكتور طارق راشد رحمى محافظ الغربية.

وكان الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى فى محافظة الغربية، أكد فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن المديرية شنت حملات تطعيم وقوافل داخل 54 قرية و88 تابعا بمركز ومدينة زفتى، وذلك ضمن مشاركة المديرية فى أعمال المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة.

وأضاف أنور أن أعمال تسليم المجمعات الزراعية البيطرية مستمرة، حيث يتم العمل حاليا على فرش المجمعات بأحدث الأثاث بالإضافة إلى تزويدها بأحدث أجهزة السونار وأجهزة الكشف على الحيوانات، موضحًا أنه يوجد تنسيق كامل لتدريب أطباء الإدارة البيطرية بزفتى على التعامل مع الأجهزة الحديثة لبدء توزيعهم على المجمعات الجديدة.

وأوضح أن الأيام المقبلة أيضا ستشهد العمل على تطوير مجزر قرية سنباط والذى يخدم مجلس قروى بالكامل، حيث تم الانتهاء من أعمال دراسة التطوير وذلك أيضا ضمن مشاركة المديرية فى المبادرة.