صعود 7 قطاعات بالبورصة بجلسة الإثنين على رأسها "الشحن" بنسبة 2%

كتب هانى الحوتى

تباينت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية ، خلال تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ ارتفعت 7 قطاعات على رأسها خدمات النقل والشحن بنسبة 2%، أعقبه قطاع مواد البناء بنسبة 0.8%، يليه قطاعي المنسوجات والسلع المعمرة، والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.7%، وصعد قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 0.6%، ثم قطاع السياحة والترفيه بنسبة 0.2%، وأخيرًا قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 0.1%.

فيما تراجعت 9 قطاعات على رأسها الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 1.1%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 0.7%، يليه قطاعي المقاولات والإنشاءات الهندسية، والتجارة والموزعون بنسبة 0.6%، وانخفض قطاعي البنوك، والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.4%، ثم قطاعي الرعاية الصحية والأدوية، والموارد الأساسية بنسبة 0.2%، 0.1%، على التوالي، وأخيرًا قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.01%.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية ، قد تباينت بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ تراجع المؤشر الرئيسي للجلسة الثانية على التوالي فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.083 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 564.2 مليون ورقة مالية بقيمة 4.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 65.3 ألف عملية لعدد 203 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 49.84% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 18.05%، والعرب على 32.12%، واستحوذت المؤسسات على 66.30% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 33.69%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 8.3 مليون جنيه، 80.7 مليون جنيه، 1.2 مليار جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 87.9 مليون جنيه، 2.9 مليون جنيه، 1.2 مليار جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 17214 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 2858 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 20245 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 7096 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 2921 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 4393 نقطة، بينما هبط مؤشر تميز بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 3433 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 1.35% ليغلق عند مستوى 1269 نقطة.