رئيس العراق يؤكد ضرورة ترسيخ الاستقرار للارتقاء بواقع البلاد بكافة القطاعات

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أكد الرئيس العراقي عبداللطيف جمال رشيد، اليوم الاثنين، ضرورة ترسيخ الأمن والاستقرار نحو الارتقاء بواقع البلاد في مختلف القطاعات، خصوصا تلك المرتبطة بتقديم الخدمات للمواطنين وتحسين الأوضاع المعيشية.



وذكرت الرئاسة العراقية - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن ذلك جاء خلال رشيد بوفد من تحالف الآمال الوطني، حيث شدد على أهمية الإسراع بإقرار الموازنة العامة من أجل الشروع في الخطط التنموية وتأهيل البنى التحتية ومواصلة الإصلاح الاقتصادي والتركيز على المشاريع ذات الأولوية، خصوصا الصحة والسكن والخدمات الأساسية، ودعم الاستثمار والقطاع الخاص عبر التشريعات اللازمة والتسهيلات المطلوبة.



ومن ناحية أخري، بحث مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي مع السفيرة السويدية في بغداد جيسيكا سفاردستروم ملف مخيم الهول وعودة النازحين من الأطفال والنساء.



وبحث اللقاء إعادة دمج العائلات العائدة في المجتمع، فضلا عن بحث استمرار الشراكة والتعاون بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب، واستمرار الدعم الأوروبي للعراق، فضلا عن استعراض علاقات الصداقة والتعاون بين العراق والسويد.



ومن جانبها، أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي اعتقال إرهابيين اثنين في محافظة صلاح الدين، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهما وإحالتهما إلى التحقيق.