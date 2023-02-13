ذوى فصيلة الدم "A" الأكثر عرضة بخطر الإصابة بالسكتات الدماغية

كتبت رانيا عامر

تعريف الإصابة ب السكتة الدماغية التي اصبحت منتشرة بين الشباب نتيجة عدة أسباب مختلفة، والسكتة هي نوبة دماغية تهدد الحياة، وتحدث عندما ينقطع إمداد الدم عن جزء من الدماغ، وذلك وفقا لما نشره موقع ذي صن.

كشف فريق من الباحثون في الولايات المتحدة، أن دم الشخص يحدد العديد من احوال صحته الجسدية، كما اكتشفوا أيضا أن المادة الحمراء قد تتنبأ أيضا بخطر الإصابة بمخاطر بعض الأمراض، وأن الأشخاص الذين لديهم فصيلة الدم A أكثر عرضة بنسبة 16% للإصابة بسكتة دماغية قبل سن الستين.

وأثبتت الدراسة الحديثة، أن مجموعات الدم B وAB لها تأثير ضئيل أو معدوم على خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، في حين أن الشباب من فصيلة الدم O هم أقل عرضة للإصابة بسكتة دماغية، كما أكدت الدراسة أن هناك صلة بين فصيلة الدم وخطر الإصابة بالسكتة الدماغية المبكرة، بعد إجراء تحاليل لـ 7000 مريض بالسكتة الدماغية .

ومن جانبه قال طبيب الأعصاب ستيفن كيتنر، من جامعة ماريلاند ، واحد المشاركين بالدراسة: "ما زلنا لا نعرف لماذا قد تنطوي فصيلة الدم A على مخاطر أكبر، ولكن جميع التجارب والابحاث التي قمنا بها اثبتت ان اصحاب تلك الفصيلة من الدم هم الاكثر عرضة للاصابة بخطر السكتات الدماغية ".

وأشارت الأبحاث السابقة إلى أن الذين لديهم فصيلة الدم A لديهم مخاطر أعلى للإصابة بجلطات دموية في الساقين، المعروفة باسم تجلط الأوردة العميقة.

أعراض السكتة الدماغية:

1.قد لا يتمكن الشخص من رفع ذراعيه وإبقائهما مرفوعتين بسبب ضعف أو تنميل في ذراع واحد.

2.قد يكون كلامهم غير واضح أو مشوه، أو قد لا يتمكن من التحدث على الإطلاق على الرغم من أنه يبدو مستيقظًا، وقد يواجهون أيضًا مشاكل في فهم ما تقوله لهم.

3.ضعف مفاجئ أو تنميل في جانب واحد من الجسم

4.صعوبة في إيجاد الكلمات

5. ارتباك مفاجئ أو دوار أو عدم ثبات

6. صداع مفاجئ وشديد

7.صعوبة فهم ما يقوله الآخرون

8.صعوبة في البلع