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حصيلة وفيات زلزال سوريا وتركيا يتجاوز الـ37 ألف شخص

الإثنين، 13 فبراير 2023 03:03 م
حصيلة وفيات زلزال سوريا وتركيا يتجاوز الـ37 ألف شخص الزلزال
وكالات

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قفزت حصيلة الوفيات الناتجة عن الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا إلى أكثر من 37 ألفا و500 شخص، الإثنين.
 
جاء ذلك بعد يوم من توقع مسؤول بارز بالأمم المتحدة بأن الحصيلة النهائية سوف تصل إلى أكثر من 50 ألفا على الأرجح.
 
وفي تركيا وحدها، أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، ارتفاع حصيلة الوفيات جراء الزلزال الذي ضرب جنوبي البلاد مطلع الأسبوع الماضي، إلى 31 ألفا و643 شخصا، بحسب وكالة أنباء الأناضول. وأصيب 80 ألف شخص آخر .
 
وفي سوريا المجاورة، لقى 5900 شخص على الأقل حتفهم، بحسب بيانات منظمة الصحة العالمية.
 
وقال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة مارتن جريفيث، إنه يتوقع أن تتجاوز حصيلة الوفيات النهائية من جراء الزلزال 50 ألف شخص.
 

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