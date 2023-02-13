اليوم السابع
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الإثنين، 13 فبراير 2023 05:32 م
أكرم القصاص
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حصاد الوزارات.. الصحة تحدد قائمة فحوص المقبلين على الزواج وأسعارها

الإثنين، 13 فبراير 2023 05:00 م
حصاد الوزارات.. الصحة تحدد قائمة فحوص المقبلين على الزواج وأسعارها وزارة الصحة والسكان
محمود طه حسين

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم الإثنين، نشاطا مكثفا، فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع:
 

الصحة: تقديم خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة لـ2.5 مليون سيدة

هلال شهر شعبان يولد الإثنين المقبل.. والثلاثاء 21 فبراير أول أيامه فلكيا

التموين: 121 مليار جنيه إجمالى دعم السلع والخبز وإنشاء 7 مستودعات لتأمين المخزون

وزير الزراعة: الإفراج عن 199 ألف طن أعلاف "ذرة وفول صويا" بـ96 مليون دولار
 
التعليم العالى: تمويل أكثر من 5000 مشروع بحثي.. والمنح بأكثر من مليار جنيه

 


وزارة الصحة

فحوصات المقبلين على الزواج

اسعار فحوصات المقبلين على الزواج

اخبار مصر



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