حصاد الوزارات.. الصحة تحدد قائمة فحوص المقبلين على الزواج وأسعارها

شهدت دواوين الوزارات، اليوم الإثنين، نشاطا مكثفا، فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع:
الصحة: تقديم خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة لـ2.5 مليون سيدة
هلال شهر شعبان يولد الإثنين المقبل.. والثلاثاء 21 فبراير أول أيامه فلكيا
التموين: 121 مليار جنيه إجمالى دعم السلع والخبز وإنشاء 7 مستودعات لتأمين المخزون
وزير الزراعة: الإفراج عن 199 ألف طن أعلاف "ذرة وفول صويا" بـ96 مليون دولار
التعليم العالى: تمويل أكثر من 5000 مشروع بحثي.. والمنح بأكثر من مليار جنيه
وزير التعليم العالى: مصر تدعم مسار الابتكار لتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة
وزير التعليم العالى يؤكد أهمية العمل على إيجاد بدائل أخرى للقمح
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