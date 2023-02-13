تنصيب تمثال ميدانى بطول 13 متر على شكل "حوت ما قبل التاريخ" بالفيوم.. صور

الفيوم رباب الجالى

ينظم معرض الفيوم للفنون بقرية تونس بمحافظة الفيوم غدا المعرض الختامى لمنحة الإقامة الفنية "نقطة انطلاق"، حيث يتم عرض الأعمال التى أنجزها الفنانون الحاصلون على المنحة خلال مدة إقامتهم الفنية الفيوم.

وقال إبراهيم عبلة مدير مركز الفيوم للفنون ، أن الحدث يشمل تنصيب تمثال ميدانى، بطول 13 متر على شكل حوت ما قبل التاريخ، مشيرا إلى أنه تم صنعه من مواد معاد تدويرها، وأن محافظة الفيوم خصصت قطعة أرض على الطريق السياحى بالقرب من قرية تونس، لوضع التمثال، تخليدا لعبق التاريخ الذى شهدته تلك المنطقة.

وقال الفنان محمد عبلة مؤسس مركز الفيوم للفنون، إن هناك تحول واضح فى شعور الفنانين، بالثقة فى عملهم وفى التجارب التى استكشفوها، وأتاحت الإقامة الفنية لهم فرصة العيش والعمل مع فنانين آخرين ومساحة لتبادل الخبرات والتعلم من بعضهم البعض بشكل يومى، لافتا إلى أن مشاهدة الفنانية الشباب وهم يستفيدون من هذه التجربة ومتابعة تقدمهم هو تأكيد على الإستثمار فى الأجيال الشابة، وكان لهم تأثير إيجابى وحقيقى على سكان قرية تونس، من خلال ورش العمل الفنية التفاعلية التى أجروها خصيصا مع أطفال القرية، وهو إنجاز آخر وخطوة نحو مستقبل إيجابى فى مشهد الفن المصرى.

وافتتح المهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، يرافقه الفنان محمد عبلة مؤسس مركز الفيوم للفنون، وفنان الكاريكاتير المصرى جورج البهجورى، خلال شهر أكتوبر الماضى معارض المسابقة السنوية الدولية للكاريكاتير والبورترية الساخر "كاريكاتونس" فى دورتها الثالثة، وذلك بحضور خوسيه أوكتافيو تريب سفير المكسيك بمصر، وتانيا أجيار فرنانديز سفيرة كوبا بمصر.

وأقيمت المسابقة بمتحف كاريكاتير مركز الفيوم للفنون بقرية تونس على ضفاف بحيرة قارون، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، والدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، بحضور نخبة من الفنانين ولفيف من المهتمين بفن الكاريكاتير من مصر ومختلف دول الغالم، ومروة عبد الفتاح مدير عام إدارة الفنون التشكيلية والعلاقات الثقافية الخارجية بوزارة الثقافة، وأحمد عبد الرحمن نائب رئيس مركز ومدينة يوسف الصديق.