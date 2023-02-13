تأمين صحى الشرقية يتابع مبادرة الكشف المبكر لسوء التغذية والسمنة والتقزم

الشرقية - حمدى عبد العظيم

تفقد الدكتور رضا الديب مدير عام التأمين الصحى بالشرقية، مدرسة الشعب الابتدائية بالإبراهيمية لمتابعة أعمال مبادرة الكشف المبكر على أمراض سوء التغذية الانيميا والسمنة والتقزم لطلاب المرحلة الابتدائية، يرافقه محمد عثمان مسئول المعامل بالفرع وحنان محمود مسؤول تمريض مكافحة العدوى بالفرع، وكان فى استقباله الدكتورة شيرين عبد العال السيد مدير العيادة.

كما زار عيادة الإبراهيمية وتفقد أقسامها المختلفة وتأكد من تواجد العاملين والأطباء والتمريض وانتظام سير العمل، كما أوصى بمعاملة المرضى معاملة حسنة وتأدية الخدمة الطبية لهم فى سهولة ويسر، وكذا توفير الأدوية اللازمة للمرضى والالتزام بعدم وجود أى نواقص.

ثم تفقد مدرسة التمريض بمركز الإبراهيمية للاطمئنان على طلاب المدرسة فى بداية الدراسة للترم الثانى، مؤكدا على ضرورة توفير الجو الهادئ المناسب للطلبة استمع لمطالبهم ولا يوجد أى شكاوى بين الطلبة داعيا لجميع الطلبة التوفيق والنجاح.

كما قام بالمرور على المركز الطبى للكلى والأورام بالحى التاسع بمدينة العاشر من رمضان، وذلك للاطمئنان على الخدمة الطبية المؤداة ومتابعة حالات المرضى بأقسام المركز، ومتابعة تواجد الطاقم الطبى وتوافر المستلزمات لتأدية الخدمة الطبية لمرضى الغسيل الكلوى والأورام بالمركز، ثم تم المرور على أقسام المركز والاطمئنان على المرضى يرافقه الدكتورة نرمين محمد فؤاد مدير المكتب الفنى وحنان محمود مسؤول تمريض مكافحة العدوى.

ثم توجه الديب للمرور على مستشفى العاشر من رمضان للاطمئنان على تأدية الخدمة الطبية، حيث تفقد قسم الاستقبال والرعاية المركزة واطمأن على سير العمل وتواجد الطاقم الطبى والعاملين والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات اللازمة، كما تفقد عيادة العاشر من رمضان والمرور على جميع أقسامها وتم الاطمئنان على انتظام سير العمل بها.

كان فى استقبال مدير عام التأمين الصحى بالشرقية الدكتور إيهاب عاطف مدير منطقة العاشر الطبية، الدكتور أحمد سالم مدير مستشفى العاشر، الدكتور محمد فؤاد مدير العيادة، خالد الزينى، رئيس الشئون المالية والإدارية بالمستشفى.



تأمين صحى الشرقية يتابع مبادرة الكشف المبكر لسوء التغذية (1)



تأمين صحى الشرقية يتابع مبادرة الكشف المبكر لسوء التغذية (2)



تأمين صحى الشرقية يتابع مبادرة الكشف المبكر لسوء التغذية (3)



تأمين صحى الشرقية يتابع مبادرة الكشف المبكر لسوء التغذية (4)



