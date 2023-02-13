اليابان والصين يطلقان محادثات "غير رسمية" خلال مؤتمر ميونيخ للأمن

قالت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء، الاثنين، إن دبلوماسيين من اليابان والصين يحضرون لعقد محادثات غير رسمية بين أرفع دبلوماسيي البلدين، على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن في ألمانيا الشهر الجاري. وسيحضر أرفع دبلوماسي صيني وانج يي، رئيس اللجنة المركزية للشؤون الخارجية بالحزب الشيوعي الصيني، مؤتمر ميونيخ للأمن، وفق ما ذكرت وزارة الخارجية الصينية، ضمن جولة تتضمن روسيا وإيطاليا وفرنسا والمجر. وقالت الوكالة اليابانية إن الترتيبات جارية لعقد لقاء بينه وبين وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي على هامش المؤتمر.

وتأتى التحضيرات بعدما حث وزير الخارجية الصيني تشين قانغ اليابان، قبل أيام، على الالتزام بتصور موضوعي وعقلاني تجاه الصين، والوفاء بالتزاماتها، ومراعاة الحكمة في الأقوال والأفعال المتعلقة بالقضايا الرئيسية مثل التاريخ وتايوان.

وأوضح أن الصين واليابان جارتان قريبتان يفصلهما شريط مائي، وأن التعايش السلمي والتعاون الودي هما الخياران الصحيحان الوحيدان لكلا الجانبين.

وتابع تشين قائلا إنه يتعين على الجانبين التعلم من التاريخ، والبقاء على الإخلاص لتطلعهما الأصلي، وإحباط القلاقل، وتوجيه علاقاتهما نحو الاتجاه الصحيح، والعمل معا على بناء علاقات صينية-يابانية تلبي متطلبات العصر الجديد.

وأشار إلى أن العام الجاري يوافق الذكرى الـ45 لتوقيع معاهدة السلام والصداقة الصينية-اليابانية، لافتا إلى أن الصين تعتزم استغلال هذه الفرصة مع اليابان لاستعراض روح المعاهدة، والوفاء بالالتزامات في إطار المعاهدة، والتمسك بالتوافق السياسي المهم المتمثل في كون البلدين شريكي تعاون ولا يمثلان أي تهديد على بعضهما البعض.

وذكر تشين أن الصين على أهبة الاستعداد للعمل مع اليابان على تعميق التعاون في مختلف المجالات، وتعزيز تحسين العلاقات الصينية-اليابانية وتنميتها على المسار الصحيح.