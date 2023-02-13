اليوم السابع
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المشدد 15 سنة لـ8 أشخاص من المتهمين فى قضية "كفن عين شمس"

الإثنين، 13 فبراير 2023 01:13 م
المشدد 15 سنة لـ8 أشخاص من المتهمين فى قضية "كفن عين شمس" واقعة كفن عين شمس
كتب عبد الله محمود

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قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية، بالسجن المشدد 15 سنة على 8 أشخاص من المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بكفن عين شمس، وذلك في قضية جديدة لهم بتهمة خطف أحد أقاربهم بالإكراه تحت تهديد السلاح واحتجازه بالقوة وإجباره على توقيع شيكات وإيصالات امانة.

 

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم خطف المجني عليهم، وأشارت إلى أن المتهمين استعرضوا القوة ولوَّحوا بالعنف والتهديد ضد المجني عليهم، وذلك بقصد ترويعهم وإلحاق أذى معنوي بهم وفرض السطوة عليهم، وذلك تحت تهديد أسلحة نارية وأسلحة بيضاء، وكان من شأن ذلك الفعل إلقاء الرعب في نفس المجني عليهم، وتهديد أمنهم، وتعريض حياتهم للخطر، حال كونهم أكثر من شخصين وحاملين أسلحة.


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