المجلس القومى للمرأة يطرق أبواب الفيوم ضمن مبادرة "قرية آمنة للسيدات"

الفيوم رباب الجالي

يطرق المجلس القومى للمرأة بمحافظة الفيوم، أبواب قرى المحافظة، فى إطار مبادرة "قرية آمنة للسيدات"، حيث ناقش المجلس، المشكلات والمعوقات التى تواجه السيدات بقرية "مطول" بمركز "أطسا"، وذلك فى ندوة جماهيرية حضرها العشرات من سيدات القرية.

وحضر المؤتمر وكلاء وزارت الصحة والتربية والتعليم ومدير إدارة اطسا التعليمية، ورئيس مجلس مدينة اطسا، ورئيس الوحدة المحلية بقرية مطول، ومدير الإدارة الزراعية بالقرية، ومدير إدارة التوعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحى، وعضوات فرع المجلس القومى للمرأة.

وأكدت ليلى طه قاسم، مقررة المجلس القومى للمرأة بالفيوم، أن الندوة التى عقدت برعاية الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، والدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأه، ناقشت أهمية اختيار القرية كقرية آمنه وتقديم كل الخدمات لسيدات القرية لحل المشكلات الصحية، والتعليمية وجميع المشكلات الزراعية والرى والتضامن الاجتماعى لتذليل كل العقبات وحل كل مشكلات السيدات بالقرية.

وأضافت ليلى طه أنه تم مناقشة آثار الزيادة السكانية على المجتمع من حيث وجود الأمية والبطالة، وأهمية تنظيم الأسرة للسيدات وأهمية التباعد بين الولادات وتوفر وسائل منع الحمل الآمنة ذو المدى الطويل لحماية السيدة والمحافظة على صحتها.

وناقشت الدكتورة رشا جمعة، عضوة الفرع ومساعد مدير إدارة الامومة والطفولة بمديرية الصحة، المشكلات التى تعانى منها المرأة الحامل والخدمات التى تقدم لها من قبل مديرية الصحة والعلاج المجان عند وجود حالات ايجابية فى امراض معينة ومشكلات خاصة بالزواج، وأيضا خاصة بالزواج المبكر للأطفال، ومبادرة فحص الشباب المقبلين على الزواج للكشف عن مرض نقص المناعةوفحص فيروس C أو فيروس B وذلك للوقاية من الامراض المعدية بين المقبلين هلى الزواج.

وأوضح دكتور حاتم جمال وكيل وزارة الصحة بالفيوم، أن المشكلات الصحية بقرية مطول، تتمل فى ارتفاع نسبة مرض الانيميا بين الأطفال والأمهات بنسبة حوالى 90% بسبب كثرة الولادات فمع كل ولادة طبيعية يحدث نزيف للسيدة بمعدل لتر أو لتر ونصف ويحدث مضاعفات لعدم المباعدة بين الولادات مما يسبب الوفاة للسيدات، زأيضا يتسبب فى حدوث صداع وزغللة للأطفال وضعف الذاكرة والاستيعاب الدراسى مما يتسبب فى تسرب الاطفال من التعليم.

وأشار أنه تم فحص 434 ألف تلميذ فى كل المدارس فى المرحلة الابتدائية ووجدنا 107 الف حالة إيجابية "انيميا" بين التلاميذ ويذهب الطفل للتأمين الصحى لعمل فحص تأكيدى ويقدم له العلاج المجانى.

وتابع وكيل وزارة الصحة، أن هناك انتشار لأكثر من نوع من الأنيميا (انيميا الفول، وانيميا البحر المتوسط ) ويعتبر الأخير مرض وراثى سببه زواج الأقارب، منوها على ضرورة إجراء تحليل وفحص جينى للأقارب المقبلين على الزواج بمعهد البحوث للمحافظة على إنجاب أطفال أسوياء.

وأكد "جمال" أنه ستقام قافلة طبية بقرية مطول يوم 18 فبراير الجارى من مجلس الوزراء تم الترتيب لها من قبل معالى المحافظ ووكيل وزارة الصحة والمجلس القومى للمرأة وهى لمدة يوم واحد مدعمة بسيارة متنقلة وتشمل تحليل سريع للأنيميا للاطفال والسيدات ومقرها الوحدة الصحية.

كما تم الاعلان عن الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة فى الفترة من 25 فبراير حتى أول مارس القادم، وستوفر الحملة وسائل منع الحمل بالمجان.

كما أكد الدكتور منتصر الشماع، مدير ادارة اطسا التعليمية، أن مشكلة المصروفات الدراسية للأسر الغير قادرة، حيث سيتم اعفاء الأطفال فى السن المدرسى من المصروفات الدراسية فى كل المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية، مشيرا أنه لايوجد ربط بين المصروفات واستلام الكتب وظهور النتيجة، كما يوجد إعفاء كامل من المصروفات للأم المعيلة وخاصة أن قرية "مطول من ضمن قرى حياة كريمة، وأغلب المدارس تم عمل لها صيانة.

وأوضح أنه تم اتختذ العديد مم الإجراءات لمواجهة ظاهرة التسرب من التعليم، وخاصة أن الطلاب المتميزين الحاصلين على مراكز على مستوى الجمهورية من مدارس إدارة اطسا التعليمية.