المؤبد لربة منزل وشقيقها بتهمة الشروع فى قتل زوجها بمنطقة الزيتون

كتب كريم صبحى

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة ربة منزل وشقيقها، بالسجن المؤبد، بتهمة الشروع فى قتل زوجها، بسبب خلافات بينهما.

تعود أحداث الواقعة بتلقى قسم شرطة الزيتون، إخطارا من المستشفي بوصول عامل مصاب بطلقات نارية وكسور فى جسمه، انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وتبين من التحريات والتحقيقات، أن وراء الواقعة زوجة المجنى عليه وشقيقها بسبب خلافات زوجية بينهما، توجهت المتهمة بصحبة شقيقها لشقة زوجها وكان بحوزتهما سلاح نارى "خرطوش"، حيث أطلق المتهم النار على المجنى عليه بمساعدة شقيقته، مما دفع المجنى عليه للقفز من شرفة الشقة، تحرر محضر بالواقعة وأمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين لمحكمة الجنايات.