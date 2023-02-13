الشركات البريطانية تتوقع زيادة الأجور 5% هذا العام وسط نقص فى العمالة

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن أكثر من نصف أصحاب العمل قالوا إنهم يتوقعون زيادة الأجر الأساسي أو المتغير في عام 2023 لتوظيف الموظفين والاحتفاظ بهم بشكل أفضل، لاسيما وسط نقص فى العمالة، وفقًا لمعهد تشارترد للأفراد والتنمية(CIPD) ، وهو هيئة تمثل أصحاب العمل، ومع ذلك فإن التوقعات بشأن زيادات رواتب القطاع العام أقل.

وقال معهد تشارترد للأفراد والتنمية إن توقع زيادة الأجور بنسبة 5٪ هو الأعلى منذ عام 2012 على الأقل، عندما بدأ المسح ربع السنوي، ومع ذلك فإن 5٪ لن تكون كافية لمنع خفض حاد للأجور بالقيمة الحقيقية، مع تضخم أكثر من ضعف ذلك عند 10.5٪ في ديسمبر.

كما يتعرض أرباب العمل لضغوط لمساعدة العمال في مواجهة أزمة غلاء المعيشة، وتزامن انخفاض معدل البطالة مع فترة من التضخم المرتفع المستمر بسبب اضطرابات سلسلة التوريد وارتفاع أسعار الطاقة، والتي تفاقمت في العام الماضي بسبب العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا.

وتجنب الاقتصاد البريطاني بصعوبة ركودًا تقنيًا في نهاية عام 2022 حيث ظل الإنتاج دون تغيير تقريبًا. ومع ذلك ، على الرغم من الضعف النسبي في النشاط ، ظلت البطالة بالقرب من مستويات منخفضة قياسية عند 3.7٪ في نوفمبر ، وهو مستوى ارتبط تاريخياً بسوق العمل الضيق وزيادة الأجور.

وأظهر الاستطلاع تباينًا كبيرًا بين توقعات الأجور الأقوى بنسبة 5٪ في القطاع الخاص و 2٪ فقط في القطاع العام. وقال المعهد إن الفجوة تساعد في تفسير موجة الإضراب التي قام بها عمال القطاع العام وأولئك الذين تتأثر رواتبهم بالحكومة. أضرب كل من الممرضين وعمال السكك الحديدية وسائقي سيارات الإسعاف والمدرسين وموظفي الخدمة المدنية هذا الشهر وحده. بدأ العمال الذين يمثلهم نقابة الخدمات العامة والتجارية في المتحف البريطاني ووكالة ترخيص المركبات والسائقين إضرابًا يوم الاثنين.

عانى عمال القطاع العام من انخفاضات أكبر بكثير في الأجور الحقيقية (مع مراعاة آثار التضخم) مقارنة بنظرائهم في القطاع الخاص. ظلت الفجوة بين نمو الأجور في القطاعين العام والخاص قريبة من المستويات القياسية المرتفعة في نوفمبر ، وهو الشهر الأخير الذي تتوفر عنه بيانات الأجور الحكومية ، وفقًا لمؤسسة ريزوليوشن ، وهي مؤسسة بحثية. وانخفضت الأجور الحقيقية بنسبة 5.5٪ في القطاع العام مقابل 1.9٪ في القطاع الخاص.