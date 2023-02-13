اليوم السابع
Ads
الإثنين، 13 فبراير 2023 02:28 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

الشركات البريطانية تتوقع زيادة الأجور 5% هذا العام وسط نقص فى العمالة

الإثنين، 13 فبراير 2023 01:40 م
الشركات البريطانية تتوقع زيادة الأجور 5% هذا العام وسط نقص فى العمالة ريشى سوناك - رئيس وزراء بريطانيا
كتبت رباب فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن أكثر من نصف أصحاب العمل قالوا إنهم يتوقعون زيادة الأجر الأساسي أو المتغير في عام 2023 لتوظيف الموظفين والاحتفاظ بهم بشكل أفضل، لاسيما وسط نقص فى العمالة، وفقًا لمعهد تشارترد للأفراد والتنمية(CIPD) ، وهو هيئة تمثل أصحاب العمل، ومع ذلك فإن التوقعات بشأن زيادات رواتب القطاع العام أقل.

وقال معهد تشارترد للأفراد والتنمية إن توقع زيادة الأجور بنسبة 5٪ هو الأعلى منذ عام 2012 على الأقل، عندما بدأ المسح ربع السنوي، ومع ذلك فإن 5٪ لن تكون كافية لمنع خفض حاد للأجور بالقيمة الحقيقية، مع تضخم أكثر من ضعف ذلك عند 10.5٪ في ديسمبر.

كما يتعرض أرباب العمل لضغوط لمساعدة العمال في مواجهة أزمة غلاء المعيشة، وتزامن انخفاض معدل البطالة مع فترة من التضخم المرتفع المستمر بسبب اضطرابات سلسلة التوريد وارتفاع أسعار الطاقة، والتي تفاقمت في العام الماضي بسبب العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا.

وتجنب الاقتصاد البريطاني بصعوبة ركودًا تقنيًا في نهاية عام 2022 حيث ظل الإنتاج دون تغيير تقريبًا. ومع ذلك ، على الرغم من الضعف النسبي في النشاط ، ظلت البطالة بالقرب من مستويات منخفضة قياسية عند 3.7٪ في نوفمبر ، وهو مستوى ارتبط تاريخياً بسوق العمل الضيق وزيادة الأجور.

وأظهر الاستطلاع تباينًا كبيرًا بين توقعات الأجور الأقوى بنسبة 5٪ في القطاع الخاص و 2٪ فقط في القطاع العام. وقال المعهد إن الفجوة تساعد في تفسير موجة الإضراب التي قام بها عمال القطاع العام وأولئك الذين تتأثر رواتبهم بالحكومة. أضرب كل من الممرضين وعمال السكك الحديدية وسائقي سيارات الإسعاف والمدرسين وموظفي الخدمة المدنية هذا الشهر وحده. بدأ العمال الذين يمثلهم نقابة الخدمات العامة والتجارية في المتحف البريطاني ووكالة ترخيص المركبات والسائقين إضرابًا يوم الاثنين.

عانى عمال القطاع العام من انخفاضات أكبر بكثير في الأجور الحقيقية (مع مراعاة آثار التضخم) مقارنة بنظرائهم في القطاع الخاص. ظلت الفجوة بين نمو الأجور في القطاعين العام والخاص قريبة من المستويات القياسية المرتفعة في نوفمبر ، وهو الشهر الأخير الذي تتوفر عنه بيانات الأجور الحكومية ، وفقًا لمؤسسة ريزوليوشن ، وهي مؤسسة بحثية. وانخفضت الأجور الحقيقية بنسبة 5.5٪ في القطاع العام مقابل 1.9٪ في القطاع الخاص.

 


الشركات البريطانية

الاقتصاد البريطانى

بريطانيا

ريشى سوناك

اخبار بريطانيا

العمل فى بريطانيا

التضخم العالمى

الازمة الاقتصادية العالمية



الموضوعات المتعلقة

الانكماش يطارد الاقتصاد البريطانى فى 2023.. صندوق النقد يرجح التراجع بنسبة 0.6% مع ارتفاع أسعار الفائدة والطاقة وزيادة الضرائب.. جارديان: لندن الوحيدة المتأثرة من السبعة الكبار.. ووزير ينتقد التقييم

الأربعاء، 01 فبراير 2023 01:00 ص

مدير معهد الدراسات المالية: نقص العمال بعد بريكست يعيق نمو الاقتصاد البريطانى

الثلاثاء، 31 يناير 2023 02:10 م

وزير بريطانى ينتقد توقعات النقد الدولى بشأن انكماش الاقتصاد البريطانى

الثلاثاء، 31 يناير 2023 12:07 م

الركود يطارد الاقتصاد البريطانى.. قطاع الأعمال يحذر من ركود عميق وخسارة عقد من النمو ما لم تعزز الحكومة الاستثمارات.. ديلى ميل: توقعات بتقلص الناتج المحلى الإجمالى 0.4% العام المقبل واستمرار التضخم لفترة أطول

الإثنين، 05 ديسمبر 2022 11:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة